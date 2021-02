Mettetevi seduti e tenetevi forte, la notizia è di quelle che potrebbe inondare la vostra giornata di nostalgia: sono trascorsi 35 anni da quando Mila e Shiro andò in onda per la prima volta su Italia 1. Era precisamente il 25 febbraio del 1986 quando il cartone animato, già celebre in Giappone, fece il suo debutto qui in Italia diventando un riferimento per diverse generazioni di giovanissimi, che grazie alle avventure sportive di Mila si appassionarono alla pallavolo. Più che un semplice cartone, Mila e Shiro è stato un punto di riferimento del pomeriggio televisivo per ragazzi in un periodo storico fortemente segnato da una serie di cartoni animati che arrivavano dall'oriente e che Italia 1 accolse in massa. Tra questi, oltre al cartone dedicato alla pallavolo, c'erano certamente titoli come Lady Oscar e Holly e Benjy.

Le cose che non sapevi di Mila e Shiro

Come accade per molte serie giapponesi, i nomi sono stati cambiati nella versione italiana. Mila e Shiro, in realtà, si chiamano Yu e So. Inoltre, Sunny, il fratello di Mila, si chiama Sani, Kaori è Eri, l'allenatore di Mila Dani Mitamura è Shingo Mitamura e Chibi, la migliore amica della protagonista, è Meiko Nanao, detta Mei. L'unico personaggio che ha mantenuto il nome originale è Nami Hayase. Il cartone, il cui debutto in Giappone risale al 13 aprile 1984, è associato a un manga uscito dal novembre dello stesso anno. La prima edizione italiana del fumetto fu pubblicata sul Corriere dei Piccoli, ma venne sospesa alla fine del primo volume. Per leggerlo tutto in italiano si è dovuto aspettare fino al 2003, quando la Star Comics ha pubblicato l'edizione integrale sul periodico Starlight, con il titolo originale e il sottotitolo Mila & Shiro. Nel 2008 è stato prodotto un sequel che si intitola Mila e Shiro – Il sogno continua, creato in occasione delle Olimpiadi di Pechino. Composta da 52 episodi e ambientata in Cina, la serie si svolge qualche anno dopo la fine del cartoon originale, con la squadra delle Dragon Ladies che rischia lo scioglimento a causa di una retrocessione. In Italia Mila e Shiro – Il sogno continua è stato trasmesso nel 2011 da Italia 1.

La sigla cantata da Cristina D'Avena

Buona parte del successo italiano di Mila e Shiro si deve all'immortale sigla, cantata da Cristina D'Avena con testo di Alessandra Valeri Manera e musica di Carmelo Carucci. Ne è stata realizzata una versione in francese per l'edizione d'Oltralpe del cartone, Jeanne et Serge, cantata da Valérie Barouille. La D'Avena ha inserito la canzone nel suo disco Duets, in cui la esegue insieme ad Annalisa.