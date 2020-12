Michael Terlizzi sta cercando la celebrità televisiva in Spagna. L'ex concorrente del Grande Fratello 16, figlio a sua volta di Franco Terlizzi, che aveva preso parte a L'Isola dei Famosi l'anno precedente, è uno dei nuovi protagonisti del cast di Mujeres y Hombres y Viceversa, programma che rappresenta, in buona sostanza la versione spagnola di Uomini e Donne. Ha ancora qualche difficoltà con lo spagnolo, così come mostrano alcuni video pubblicati sui profili social del programma, ma il ragazzo si farà, a giudicare da quel garbo che potrebbe piacere ai cugini spagnoli.

L'esperienza al Grande Fratello

Terlizzi si era fatto notare in Tv proprio nel corso della partecipazione all'Isola dei Famosi di suo padre, Franco Terlizzi, un'edizione quella fortemente condizionata dallo scandalo del Canna-Gate. Per lui erano seguite varie ospitate come opinionista nei programma di Barbara d'Urso, che poi lo ha scelto come concorrente per il suo ritorno al Grande Fratello nel 2018. Avventura, quest'ultima, che si era chiusa al televoto dove aveva avuto la meglio Gianmarco Onestini, che pure sta avendo il suo bel successo in Spagna.

È nato con la sinostosi radio ulnare

Al Grande Fratello Michael Terlizzi si era anche aperto rispetto a un problema fisico che lo aveva limitato in termini di possibilità in carriera. È infatti nato con la sinostosi radio ulnare, una malformazione congenita dell’avambraccio. Si tratta di una malattia scheletrica rara caratterizzata da un difetto nella saldatura del radio e dell’ulna durante lo sviluppo embrionale. Michael si era aperto al tempo con Jessica Mazzoli: “Non posso ruotare il braccio. Sono nato così, non ci posso fare niente. Non sono preso male, però ho sempre cercato di evitare una carriera televisiva, sempre meglio non esporsi troppo. Non si vede, nascondo bene la cosa, è 30 anni che lo faccio. Non ho mai accettato tante cose perché mi dava fastidio”.