Messa dell’Immacolata e Angelus del Papa oggi in TV, gli orari su Rai1 e TV2000 per l’8 dicembre Mercoledì 8 dicembre 2021 in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione si celebra la Santa Messa e l’Angelus del Papa. Orari e dove seguire gli eventi in tv.

A cura di Gaia Martino

In occasione della Festa dell'Immacolata Concezione mercoledì 8 dicembre si celebra la Santa Messa e l'Angelus del Papa, la preghiera cattolica in onore di Maria che i devoti recitano in ringraziamento dell'Incarnazione. A causa della pandemia Covid-19, per evitare assembramenti e la diffusione del virus, invece del consueto omaggio pubblico all'Immacolata, Papa Francesco compirà un atto di devozione privato pregando la Madonna perché protegga i romani, la città in cui vivono i malati che necessitano della Sua materna protezione ovunque nel mondo. La Santa Messa della Chiesa di Catania e l'Angelus del Papa dal Vaticano in Piazza San Pietro andranno in diretta su Rai Uno e su Tv2000. I telespettatori italiani e nel mondo potranno seguire gli eventi religiosi anche in diretta streaming.

Dove e a che ora vedere la Santa Messa e l'Angelus mercoledì su Rai1 e Tv2000

Su Rai Uno si parte con A Sua Immagine, il programma di approfondimento religioso con all'interno la Santa Messa e la Recita dell'Angelus da Piazza San Pietro con Lorena Bianchetti alla conduzione. Questi gli orari esatti degli eventi religiosi in diretta sul primo canale:

Ore 10:30 A Sua Immagine

Ore 10.55 Santa Messa dalla Chiesa Santa Margherita in Licodia Eubea (Catania)

dalla Chiesa Santa Margherita in Licodia Eubea (Catania) Ore 12 Angelus di Papa Francesco recitato dalla finestra del Palazzo Apostolico su Piazza San Pietro, Roma.

Tv2000, canale 28 del Digitale Terreste e 157 di Sky, ha in programma due appuntamenti con la Santa Messa prima della diretta con il Papa per l'Angelus da Piazza San Pietro.

Ore 7 Santa Messa

Ore 8:30 Santa Messa

Ore 12 Angelus di Papa Francesco

Come seguire la Messa e l'Angelus del Papa in diretta streaming

È possibile seguire la Santa Messa e l'Angelus del Papa anche in diretta streaming sul sito ufficiale di Tv2000 e sulla piattaforma Rai.