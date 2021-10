Memo Remigi dopo i tamponi anti Covid torna in pista a Ballando con le Stelle “Anche Memo si è trovato nel tracciamento di una persona positiva, che non è Mietta”, ci tiene a specificare Milly Carlucci, “Pur stando benissimo, è incappato in un periodo di isolamento”. Lo aveva annunciato in collegamento con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Stando a quanto ha riportato la conduttrice, la quarantena di Remigi sarebbe terminata con un leggero anticipo perché si è sottoposto ad una serie di tamponi risultati tutti negativi.

A cura di Giulia Turco

Memo Remigi è tornato in studio a Ballando con le stelle e si è esibito regolarmente in coppia con la sua ballerina Maria Ermachkova, dopo aver trascorso una settimana di isolamento per essere entrato in contatto con una persona affetta da Covid. Lo aveva annunciato in collegamento con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. "Anche Memo si è trovato nel tracciamento di una persona positiva, che non è Mietta", ci tiene a specificare Milly Carlucci, "Pur stando benissimo, è incappato in un periodo di isolamento, è arrivato qui ieri con poco tempo per prepararsi".

L'esibizione di Memo Remigi e Maria Ermachkov

La coppia di concorrenti dunque si è esibita regolarmente nella puntata di Ballando in onda sabato 30 ottobre e, come già è successo nella scorse puntate, ha raccolto una serie di complimenti da parte dei giudici. "Mi sono preso la mia ‘MEMO pausa' e ho fatto una serie di tamponi", scherza Remigi. "Abbiamo fatto il massimo che potevamo in questi due giorni", aggiunge la ballerina che avrebbe avuto problemi di salute nelle ultime ore, anche se non collegati al Covid. "Non vogliamo influenzare la giuria, ma abbiamo dato il massimo".

Memo Remigi a contatto con un positivo

Resta il fatto che la quarantena di Memo Remigi sarebbe durata meno di quanto previsto dalla normativa del governo che prevede 7 giorni di isolamento obbligatori. A quanto pare, come ha confermato la conduttrice nel corso della puntata, la quarantena di Remigi sarebbe terminata con un leggero anticipo perché si è sottoposto ad una serie di tamponi risultati tutti negativi. Inoltre, pare che il contatto con la persona positiva sia stato "fugace" e dunque non considerato così a rischio da mettere il concorrente fuori gara. A fine esibizione, si complimenta con lui anche Alberto Matano, che racconta: "Memo è davvero un signore gentile, tutta via Teulada fa il tifo per te erano davvero tutti dispiaciuti di non averti in studio a Oggi è un altro giorno".