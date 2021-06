Un altro dispiacere per Memo Remigi. L'artista ha detto addio a Bacio, il suo cane che è morto a pochi mesi dalla scomparsa della moglie Lucia. A darne notizia è proprio Remigi, attraverso un posto in cui pubblica una foto di sé insieme al cane che ha vissuto in casa per quindici anni, con un pensiero proprio a sua moglie:

Oggi Bacio, il mio cagnolino, ha raggiunto mia moglie Lucia che è sempre in vacanza. Era stufo di andare tutti i giorni dal veterinario per cercare di risolvere i tanti problemi che lo tormentavano! Adesso sicuramente starà meglio, giocherà, correrà e soprattutto farà tanta amorevole compagnia a Lucia così come l'ha fatta a me.

Quindi Remigi ha aggiunto: "Mi raccomando Bacio, stalle vicino perché anche lei ha bisogno di te così come io ho avuto bisogno di te e del tuo grande amore, quell'amore durato per quindici anni indimenticabili. Adesso non ti porterò più fuori ma ti porterò dentro".

La scomparsa della moglie di Memo Remigi a inizio 2021

La moglie di Memo Remigi, Lucia, è morta lo scorso gennaio dopo più di 50 anni di matrimonio. I due erano sposati dal 1966 e da Milano si erano trasferiti nel 2005 a Varese. È lì che la moglie del cantante si è spenta a 81 anni, malata da tempo. "Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo", aveva raccontato in quei giorni difatti commentato Memo Remigi sui social, dove aveva pubblicato una foto che lo ritraeva assieme all'amata coniuge. "Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore – aveva aggiunto l'artista -. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!".

Memo Remigi in Tv, da propaganda Live a Oggi è un altro giorno

Intanto Remigi, che in questi ultimi anni ha avuto grande visibilità in televisione con la partecipazione a Propaganda Live, ha trovato anche un'altra casa televisiva in Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone in onda ogni pomeriggio, su Rai1. Un ruolo che gli permette di essere in Tv quotidianamente, protetto da un pianoforte che lo affianca sempre.