Melissa Satta preferisce centellinare le interviste sulla sua vita privata e ha scelto lo studio di Verissimo per aprirsi finalmente sulla fine dell'amore con Kevin Prince Boateng, nella puntata in onda sabato 13 febbraio. Dopo una separazione e un ritorno di fiamma consumati nell'ultimo anno, stavolta il matrimonio con i calciatore sembra essere finito davvero.

È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità.

La reazione del figlio Maddox Boateng

"Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox", ha continuato la Satta, che è pronta a un nuovo inizio: "Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa". La Satta parla della separazione, comunicata ufficialmente a dicembre, senza polemiche e con serenità (era riuscita persino a scherzarci su ad Affari tuoi). Anche il figlio Maddox, 6 anni, ha sempre saputo tutto e, pur non senza difficoltà, avrebbe accettato la divisione dei genitori: "Con Maddox ne abbiamo parlato. Lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale". Nonostante il fallimento del lunghissimo amore con Boateng, la voglia, per il futuro, di trovare un nuovo amore e avere altri figli è tanta.

Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina. Prima o poi succederà.

in foto: Le nozze con Boateng nel 2016

Lo sfogo di Melissa Satta contro il gossip

La showgirl sarda, sempre molto discreta, non sopporta l'ingerenza del gossip nella sua vita. Non aveva fatto in tempo ad annunciare l'addio al marito, che già circolavano i primi rumors su una presunta nuova relazione con un altro, Matteo Rivetti, per giunta già sposato e con figli. La Satta intervenne con misure legali, indignata per il coinvolgimento di una persona che neppure conosce. A Verissimo, ha parlato di vero e proprio "accanimento".