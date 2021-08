Melissa Joan Hart di ‘Sabrina vita da strega’: “Ho preso il Covid nonostante il vaccino” L’attrice diventata famosa negli anni ’90 per il suo ruolo nella serie tv ‘Sabrina vita da strega’ ha raccontato sui social di aver contratto il Coronavirus. Oggi 45 anni, l’attrice ha spiegato di aver ricevuto il vaccino, ma si sarebbe contagiata tramite uno dei suoi figli. Nel post su Instagram polemizza sulla mancanza del divieto di mascherine nelle scuole: “Mi fa impazzire che non debbano indossarla”.

A cura di Giulia Turco

Melissa Joan Hart, l'attrice americana diventata famosa negli anni '90 per il suo ruolo da protagonista nella serie tv Sabrina vita da strega ha contratto il Covid. Oggi 45 anni, ha spiegato ai suoi follower di esser stata contagiata dai suoi figli, nonostante si fosse già sottoposta al vaccino. Lo racconta in un video condiviso su Instagram, nel quale si mostra nel letto di casa: "Sono vaccinata e mi sono presa il Covid, sto male", ha spiegato, "sento un peso sul petto e respirare mi fa fatica. Credo che uno dei miei figli lo abbia preso, sto pregando gli altri stiano bene".

Lo sfogo di Melissa Joan Heart

"Non voglio essere politica o suscitare pietà, solo raccontare il mio viaggio", spiega l'attrice a corredo del video pubblicato sul suo profilo Instagram, convinta che il Covid sia arrivato tramite uno dei suoi figli, tre in totale (Tucker McFadden di 8 anni, Braydon di 13 anni e Mason Walter di 15). L'attrice polemizza sulla gestione del virus nelle scuole da parte del governo dello Stato in cui vive, che non ha imposto ai ragazzi l'obbligo di mascherina: "Mi fa impazzire questa cosa che non debbano indossarla", ha chiarito. Lasciandosi andare ad uno sfogo: "Sono spaventata e triste, e delusa da me stessa e da alcuni dei nostri leader. Avrei voluto fare di meglio, così sto chiedendo a voi di fare di più. Proteggete le vostre famiglie e i vostri figli. Non è ancora finita, speravo lo fosse ma non è cosi, state attenti e al sicuro".

Melissa Joan Hart dopo il successo in tv

Era il 1995 quando l'attrice è stata scelta per il ruolo da protagonista in Sabrina vita da strega, che l'ha resa uno dei volti più celebri delle serie tv di quegli anni. Nel 2010 Melissa Joan Hart ha preso parte nella serie televisiva Melissa & Joey, ancora una volta nei panni di protagonista, fino al 2015. Da allora l'attrice si è allontanata dal mondo della tv e si è dedicata alla sua vita privata, al fianco del marito Mark Wilkerson dal quale ha avuto tre figli, dopo un matrimonio celebrato a Firenze. Entrambi infatti sarebbero molto legati all'Italia.