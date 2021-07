Meghan Markle produce una serie animata Netflix con il marito di Elton John La duchessa di Sussex è l’ideatrice e la produttrice esecutiva di Pearl, un cartone animato incentrato sulle avventure di una ragazzina e sulle donne influenti della Storia. Parte del contratto pluriennale di lei e Harry con Netflix, vede anche il coinvolgimento di David Furnish, registra, produttore e marito di Elton John.

A cura di Valeria Morini

Si concretizza e aumenta sempre di più l'impegno di Meghan Markle con Netflix, a qualche mese dall'annuncio di una collaborazione tra lei e il consorte Harry e la piattaforma di streaming per la produzione di contenuti. Lontani dalla Famiglia Reale inglese, i due coniugi sono entrati nel mondo del lavoro a tutti gli effetti e, oltre alla serie sugli Invictus Games, ora è ufficiale che la Markle produrrà anche una serie animata, dal titolo Pearl.

Nel team produttivo anche David Furnish

Cosa si sa del progetto? L'ideatrice del cartone è la stessa Meghan: Pearl (titolo provvisorio) è descritta come una "serie familiare incentrata sulle avventure di una ragazza di 12 anni, ispirata da una varietà di donne influenti della storia". La Duchessa del Sussex è la produttrice esecutiva: con lei ci sono anche David Furnish, il regista e produttore canadese che è peraltro il marito di Elton John, oltre a Carolyn Soper, Liz Garbus e Dan Cogan, con Amanda Rynda in veste di showrunner.

Pearl è un omaggio alle donne

"Come molte ragazze della sua età, la nostra eroina Pearl è in un viaggio alla scoperta di sé mentre cerca di superare le sfide quotidiane della vita", ha detto Markle in una nota, “Sono entusiasta che Archewell Productions, in partnership con la piattaforma potente di Netflix, e questi incredibili produttori, ti portino insieme questa nuova serie animata, che celebra donne straordinarie nel corso della storia. David Furnish ed io non vedevamo l'ora di portare alla luce questa serie speciale e sono lieto di poterla annunciare oggi". “Pearl” è la prima serie animata di Archewell Productions, nome che evidentemente omaggia quello di Archie, il bambino di Harry e Meghan. La coppia ha firmato un contratto pluriennale con Netflix per la produzione di documentari, lungometraggi, programmi televisivi e serie per bambini.