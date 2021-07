Mediaset ha deciso di intraprendere azioni legali contro Pierluigi Pardo. Nei giorni scorsi, DAZN ha annunciato la sua nuova squadra di conduttori e commentatori. Tra loro, compariva anche Pierluigi Pardo. Così, si è scatenata l'ira di Mediaset che sostiene che il giornalista ed ex conduttore di Tiki Taka sia legato all'azienda da un contratto di esclusiva.

Mediaset annuncia azioni legali

In un comunicato diramato in queste ore, Mediaset ha parlato di "grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva". L'azienda si è detta pronta a intraprendere azioni legali contro il telecronista sportivo: "A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte, Mediaset agirà in tutte le sedi competenti nei confronti del giornalista e telecronista Pierluigi Pardo". Secondo quanto riportato, Pardo si sarebbe presentato a una riunione avvenuta nei giorni scorsi dove avrebbe confermato l'intenzione di impegnarsi nella squadra di Mediaset.

Pierluigi Pardo: Mediaset o DAZN?

Nel comunicato, Mediaset ha espresso la propria sorpresa nel trovare il nome di Pierluigi Pardo tra quelli dei professionisti che faranno parte della squadra di DAZN. L'azienda si riserva di verificare che le cose stiano realmente così, per poi intraprendere delle azioni che includeranno la risoluzione degli accordi raggiunti con Pardo nel corso della riunioni alla quale avrebbe presenziato: