Max Verstappen è fidanzato con la modella brasiliana Kelly Piquet, mamma di Penelope Kelly Piquet è la figlia del tre volte campione di Formula 1 Nelson Piquet ed è una modella e giornalista brasiliana 9 anni più grande di Max Verstappen. È già mamma di una bimba di 2 anni, nata da un altro pilota di Formula 1.

A cura di Giulia Turco

Max Verstappen è il campione dei mondo di Formula 1. Sul circuito di Abu Dhabi il pilota olandese ha vinto il Mondiale riuscendo a strappare il titolo a Lewis Hamilton. Ha festeggiato la vittoria stringendo tra le mani la coppa e tra le braccia la sua dolce metà, la bellissima modella brasiliana Kelly Piquet, figlia del grande pilota di Formula 1 Nelson Piquet, tre volte campione di Formula 1 e dell’ex modella Sylvia Tamsma. Insieme da circa un anno, formano una coppia esplosiva: l’adrenalina scorre nelle loro vene.

Chi è Kelly Piquet, giornalista e modella brasiliana

Kelly Piquet ha 33 anni, nove in più del pilota olandese con il quale sta vivendo una storia d'amore. È già mamma di una bambina, Penelope, nata nel 2019 dalla relazione con il pilota russo Daniil Kyyat, finita nella primavera del 2020. Kelly è nata ad Homburg, in Germania, ma ha trascorso buona parte della sua infanzia in Francia prima di tornare a vivere in Brasile, paese d'origine del padre Nelson Piquet. È laureata al Marymount Manhattan College di New York in Relazioni Internazionali. Si è interessata alla moda e ha lavorato come giornalista per Vogue Latino America e come editorialista per Marie Claire. Nel 2015 è diventata responsabile dei social media della Formula E.

La storia d’amore Max Verstappen e Kelly Piquet

Non è la prima volta che i destini della modella brasiliana e del pilota olandese si incrociano, visto che Kelly Piquet è familiare all'ambiente della Formula 1 da sempre. Tuttavia è solo da qualche mese, circa un anno, che i due vivono un'intensa storia d'amore. Nonostante il pilota sia spesso in giro per il mondo, non dimentica mai la sua dolce metà e la raggiunge non appena trova tempo libero dalle gare. In occasione del suo compleanno, di recente, è salito su un volo lungo 11 ore per raggiungerla a Monaco e consegnarle un'enorme mazzo di rose rosse.