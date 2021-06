Cambio di testimone a Tv8, con Max Giusti che dovrebbe sostituire Enrico Papi, stando a quanto anticipato dal sito Davidemaggio.it. Parliamo del programma Guess My Age – Indovina l’Età, in onda dal 2017 nella fascia di access prime time. Si tratta di una nuova prova e di un ritorno al game show per Giusti, che dopo aver lasciato Nove nel 2019 (dove conduceva il quiz Boom!) ha trascorso qualche anno in Rai, tra Pechino Express e Boss in incognito, più la partecipazione da concorrente a Il cantante mascherato.

Perché Enrico Papi lascia Guess My Age

L'addio di Papi al programma che lui stesso ha condotto per primo in Italia (da un format francese) è praticamente obbligato. Il conduttore torna infatti a Mediaset nella prossima stagione, dopo alcuni anni di assenza dai palinsesti del Biscione: presenterà la nuova edizione di Scherzi a parte, storico e longevo show di burle ai vip, che prima di lui ha visto al timone personaggi come Teo Teocoli, Gene Gnocchi, Marco Columbro, Paolo Bonolis. Le registrazioni della nuova stagione sono già iniziate: Scherzi a parte 15 dovrebbe andare in onda dal settembre 2021 e le prime due vittime sarebbero, secondo Dagospia, Manuela Arcuri e Orietta Berti.

Come funziona Guess My Age

Guess My Age – Indovina l’Età vede in ogni puntata una coppia di concorrenti (talvolta con presenza vip) provare a indovinare l'età esatta di sette persone. Vengono messi a loro disposizione una serie di indizi che possono aiutare a decifrare l'anno di nascita. In palio, un montepremi che arriva sino a 100mila euro.

Chi sostituisce Papi a Name that Tune

Se Papi torna a Mediaset, va da sé che non potrà più condurre più nemmeno l'altro programma di Tv8 che l'ha visto al timone, ovvero Name That Tune – Indovina la canzone, rivisitazione del suo celebre Sarabanda. Ironia della sorte, per tornare a Mediaset dovrà rinunciare al format di cui è quasi sempre stato il volto (escludendo il periodo in cui Sarabanda venne presentato da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez). Al posto di Papi, nella terza stagione di Name that Tune vedremo Gabriele Corsi, che ha già mostrato le sue doti di conduttore a Reazione a catena e Deal With It – Stai al gioco e come commentatore all'Eurovision Song Contest 2021.