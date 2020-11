Maurizio Costanzo fa le pulci ai concorrenti del Grande Fratello Vip e a Casa Chi mette i voti. Su tutti, ha messo nel mirino Selvaggia Roma e Maria Teresa Ruta. Sulla conduttrice Rai, il giornalista ha detto che potrebbe arrivare fino in fondo e vincere la quinta edizione del reality show. Ma il suo giudizio è dolceamaro: "Per me, Maria Teresa Ruta è la migliore concorrente, ma è anche la peggiore". E ha spiegato: "Se da un lato mostra di avere un carattere simpatico, dall'altro mi chiedo se quel sorriso fisso, ventiquattrore su ventiquattro, sia reale. Temo che i tendini del viso le possano strapparsi". Ma il messaggio è chiaro: "Attenzione, però: potrebbe vincere".

Il giudizio su Selvaggia Roma

Maurizio Costanzo ha espresso un giudizio molto pesante su Selvaggia Roma. Un affondo contro la donna che, tra l'altro, fu scoperta proprio da Maria De Filippi nel 2017, con la partecipazione a Temptation Island: "Selvaggia Roma più che una entrata nella Casa, sembra una scappata di casa. Non mi piace".

I prossimi ospiti del Grande Fratello Vip

Maurizio Costanzo si è anche sbilanciato su quelli che saranno i prossimi ingressi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Per il giornalista, un nome ormai da considerare certo è quello di Cristiano Malgioglio, Maurizio Costanzo ha però anche consigliato di puntare su Mauro Coruzzi alias Platinette: "Consiglio all’amico Alfonso Signorini di prendere anche Platinette perché i due in coppia sono fantastici. In coppia però, non separati". E sul mondo della politica: "Un politico che spedirei nella casa? Senza alcun dubbio Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, lo farei accogliere da Patrizia De Blanck“. La prossima puntata del Grande Fratello Vip è prevista per venerdì sera, quando sarà di scena la ventesima puntata del reality show.