Maurizio Aiello è stato l'ospite della puntata odierna di Domenica Live. Nel salottino di Barbara D'Urso, lo storico attore di Un posto al sole ha parlato di una vicenda legale che sta tuttora condizinando. Il suo volto è stato utilizzato per una serie di truffe romantiche a sua insaputa. L'attore ha approfittato dello spazio che gli è stato concesso per sensibilizzare su questo tema. Sono state tante le donne truffate, in Italia e all'estero, contattate da fantomatici profili che sfruttavano il volto di Maurizio Aiello. In alcuni casi, sono stati creati anche profili fake di Maurizio Aiello in cui si chiedevano soldi per conversazioni particolari.

La testimonianza di Maurizio Aiello

In merito alle numerose segnalazioni sul caso delle truffe amorose, Maurizio Aiello fu contattato anche dalla redazione di Chi l'ha visto?, il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli. Le truffe, infatti, accadevano anche in Francia:

Le povere vittime mi scrivono da tutto il mondo, hanno provato a farlo anche in Italia, ed appena sono stati smascherati hanno iniziato a farlo con il nome di Maurizio Aiello. Io non ho altri profili, ho solo il profilo ufficiale con bollino blu, quindi se vi contattano diffidate, vi stanno truffando. Se vi scrivono a mio nome, non sono io.

La reazione della moglie di Maurizio Aiello

Ilaria Carloni, la moglie di Maurizio Aiello, ha aggiunto la sua versione in collegamento da casa: "Quando lo abbiamo saputo è stato traumatico, ma io l'ho invitato a sporgere immediatamente denuncia alla polizia postale. È assurdo che vengano utilizzate le sue foto sui social, alcune foto addirittura con i figli. È assurdo che sia difficile contrastare questi delinquenti e che non si possa fare nulla". Questi delinquenti, infatti, sono tuttora a piede libero. Anche per questo, l'attore interprete del personaggio di Alberto Palladini in Un posto al sole, ha voluto mettere in guardia quanti non fossero a conoscenza di questa situazione.