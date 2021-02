L'intervista di Matilde Brandi per Domenica Live finisce in lacrime. Sono lacrime amare, lacrime di rabbia e di delusione perché sono quelle di una donna che è stata lasciata dal marito, dopo diciassette anni insieme, con un semplice messaggio di testo. Un sms. Per la ballerina è "come un piccolo grande lutto" che è ancora da metabolizzare.

Le parole di Matilde Brandi

È la storia più triste della sua vita. Il marito Marco Costantini, padre delle sue bambine, l'ha lasciata con un sms. Ma è stato un grande amore e Matilde Brandi non lo nega. Credeva che il messaggio ricevuto fosse uno scherzo. Il marito non è mai stato d'accordo sulla partecipazione di Matilde Brandi al Grande Fratello Vip.

È stato un grande amore ma lo sarà per sempre. Sto metabolizzando questo piccolo grande lutto. Quando sono uscita dalla casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di “no“. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi. Non era uno scherzo e da lì sono entrata in un tunnel molto brutto ma adesso voglio ricominciare da me. È sparito non lo vedo da tre mesi.

Matilde Brandi incassa la solidarietà di Barbara D'Urso e a sorpresa un video della nipote e della cognata: "Mi auguro che quando ti senti più triste riesca sempre a raggiungerti il nostro affetto e il nostro amore”. Il cuore di Matilde Brandi potrebbe presto trovare un nuovo spazio, un nuovo affetto.

Chi è Marco Costantini

Lontano dal mondo dello spettacolo, nato a Roma il 28 febbraio 1964, Marco Costantini è un commercialista, laureato in Economia e diritto d’impresa e in Sociologia. Ha fondato uno studio e ha svolto anche incarichi istituzionali nel settore, oltre ad attività di docenza in materia tributaria e concorsuale.