Massimo Giletti torna il 3 agosto con uno speciale Non è l’Arena, incognita sul futuro a La7 Il conduttore torna in onda in largo anticipo, con uno speciale di Non è l’Arena in onda martedì 3 agosto, in prima serata su La7. Si parlerà di un caso di presunta violenza sessuale, che per certi versi ricorda quello di Grillo Jr. Nel frattempo Giletti non ha ancora firmato un eventuale rinnovo di contratto con La7.

A cura di Andrea Parrella

Massimo Giletti non ha ancora confermato se resterà o meno a La7, ma il conduttore tornerà in onda in prima serata con largo anticipo rispetto all'inizio della stagione televisiva autunnale. Accadrà martedì 3 agosto, quando su La7 andrà in onda uno speciale di Non è l’Arena dedicato ad un caso approfondito dalla redazione del programma, che riguarda due ragazze violentate da quattro giovani dopo una notte in discoteca, in Sardegna. I fatti ripercorsi dal programma di Giletti risalgono al luglio 2019 in Sardegna.

La similitudine con il caso Grillo Jr.

Vicenda che avviene nello stesso periodo in cui si verificò quella che coinvolge Ciro Grillo e suoi tre amici, per i quali la Procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio. I due casi giudiziari hanno percorso strade differenti, visto che Giletti punterà a chiedersi come mai la pm non creda alla ragazze ritenendo non attendibile la loro versione. Le due giovani offriranno anche la loro testimonianza diretta, raccontando in esclusiva al programma la loro storia, che si è conclusa con e raccoglierà la testimonianza delle due giovani che hanno deciso di raccontare la loro storia dopo che si sono viste chiudere la loro indagine per violenza sessuale con una richiesta di archiviazione giunta a meno di un anno dalla denuncia.

Giletti resterà a La7?

Il fatto che Giletti torni in televisione ad agosto non certifica il raggiungimento di un accordo con Urbano Cairo per il rinnovo di contratto. Il futuro di Massimo Giletti resta ancora un'incognita, soprattutto se si considerano le parole pronunciate dal conduttore in chiusura dell'ultima puntata di non è l'Arena dell'ultima stagione, che sembravano il preludio di un addio. Dopo diverse voci che volevano Giletti vicino ad un ritorno in Rai, con il corso delle settimane si è fatta più credibile la possibilità di un altro rinnovo annuale per il conduttore.