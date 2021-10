Massimo Giletti con il naso fratturato, il racconto dell’incidente sui social Massimo Giletti andrà in onda con il naso fratturato a Non è L’arena. Il conduttore aha anticipato via social i temi caldi della puntata di mercoledì 20 ottobre Giletti, spiegando quindi che sarà regolarmente in conduzione al suo programma. Ha rassicurato il pubblico sul suo stato di salute facendo ipotizzare che l’incidente, avvenuto su un campo di calcio, non sia nulla di preoccupante. “Qualcuno di voi dirà ‘Ma cosa ti è successo Massimo?'”.

A cura di Giulia Turco

Massimo Giletti torna in tv come di consueto con la puntata di Non è L'Arena, mercoledì 20 ottobre alle 21.20 su La7. Questa volta però il giornalista potrebbe presentarsi in studio con dei cerotti al naso, necessari in seguito ad una frattura che necessiterà di qualche tempo per guarire. Per non lasciare tutti sorpresi in apertura al programma, Giletti si è mostrato preventivamente sui social spiegando al suo pubblico il motivo per il quale è costretto ad andare in onda così.

Massimo Giletti andrà in onda a Non è L'Arena

Il fatto che il conduttore abbia anticipato via social i temi caldi della puntata di Non è L'Arena, che avrà al centro l'inchiesta sulle cooperative sociali a Salerno, lascia ben pensare sul fatto che mercoledì 20 ottobre Giletti sarà regolarmente in conduzione al suo programma. Inoltre, rassicura il pubblico sul suo stato di salute facendo ipotizzare che non si tratti di nulla di preoccupante. Eppure l'incidente c'è stato, come spiega lo stesso conduttore ed è avvenuto nel bel mezzo di un campo da calcio: "Qualcuno di voi dirà ‘Ma cosa ti è successo Massimo?', anticipa nel video pubblicato sul profilo Instagram di Non è L'Arena, "gioco ancora a calcio e ogni tanto capita che ci si possa anche mezzo fratturare il naso…", aggiunge senza dilungarsi troppo sull'accaduto.

Giletti si dedica alla vita fuori dalla tv

Il conduttore d'altronde non ha nascosto la sua voglia di dare più spazio alla sua vita privata, di dedicarsi ad altro al di fuori della tv e di "fermarsi a godere il silenzio un po' di più" dopo aver corso parecchio, come aveva raccontato in un'intervista rilasciata a Chi. Il conduttore di Non è l'Arena, raggiunto recentemente da Fanpage.it, aveva confermato le sue riflessioni durante l'estate sul suo futuro professionale: "Ho riflettuto su cosa fare, la tv è un animale che ti entra dentro, ti prosciuga l'anima per come la faccio io. Lasciarla, però, è faticoso". Nessun addio al piccolo schermo, ma solo la decisione di "lavorare meno per lavorare meglio". Ed eccolo che allora è stato pizzicato, ad esempio, in compagnia di un buona amica Claudia Gerini, in una serata romana, tra confidenze, risate e lanci di monetine in uno dei luoghi incantati della Capitale.