Massimo Boldi su Striscia la Notizia: “È noiosa e sciocca, come tutta la tv di oggi” Massimo Boldi, che ha lanciato per la prima volta il formato di un tg satirico negli anni ’80 con il telegiornale di Cipollino, ha puntato il dito su Striscia la Notizia: “La trovo noiosa, non c’è più lo spirito goliardico. Un po’ la televisione tutta è cambiata e di conseguenza anche questo programma è cambiato”.

Polemico, sardonico e senza freni, Massimo Boldi scherza – e un po' no – sulla genesi di "Striscia la Notizia". In una intervista rilasciata a DavideMaggio, il "Cipollino" nazionale torna su argomenti che aveva già avuto modo di approfondire in questa intervista a Fanpage.it. Sulla televisione di oggi, l'attore ci va giù pesante: "È cambiata, di conseguenza anche Striscia che si è dovuta adattare, è noiosa".

Le parole di Massimo Boldi

"Striscia l'ho inventata io, dieci anni prima che la facesse Ricci". L'attore si riferisce al telegiornale di Cipollino: "Fu un successo". Nel corso di un'intervista per Il Giorno, ha dichiarato:

Sono ormai vent’anni e più che ne parliamo. Con Antonio ci siamo fatti delle risate su questo. Se volevo fare casino, lo dovevo fare prima. Ma basta ripercorrere la mia carriera per scoprire che quell’idea la ebbi ben prima Antonio facesse Striscia. Il telegiornale di Cipollino è stato un successo. Dopo il Fantastico con Celentano, per rientrare a Canale 5, Berlusconi mi affidò ad Antonio Ricci. Gli propongo l’idea del telegiornale e lui mi risponde: ‘Belìn, ancora il telegiornale, sono 10 anni che lo fai! È una rottura di scatole’. Due anni dopo, mentre sono a Grand Hotel, un pomeriggio vengono Zuzzurro e Gaspare e mi sussurrano: ‘Ma lo sai che D’Angelo e Greggio stanno facendo le prove per un tg comico?’ Allora mi incavolo e chiamo Silvio e gli racconto tutto. ‘Ma sì, risponde lui, ‘lo fanno per tre mesi, lasciamoli divertire’. E invece è trent’ anni che vanno avanti!

Interpellato da Davide Maggio, Massimo Boldi ha poi aggiunto: "Striscia la trovo noiosa, non c’è più quello spirito goliardico di sketch. Un po’ la televisione tutta è cambiata e di conseguenza anche questo programma è cambiato. Lo trovo noioso, un po’ stupido, sciocco. Non è per la conduzione, sono proprio i filmati che fanno vedere ad essere visti e rivisti".