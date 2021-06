Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto non saranno tra le coppie della nuova edizione di Temptation Island, al via su Canale5 dal 30 giugno. A confessarlo sono l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta al settimanale Mio. “Il prossimo anno, quando la storia sarà più solida, un pensierino potrei farcelo”, rivela Vanessa mentre Massimiliano si è limitato a dire: “L’idea mi intriga”. Niente di fatto per quest’anno dunque. Vanessa e Massimiliano non saranno tra i protagonisti del programma.

Perché Massimiliano Mollicone non ha scelto Eugenia Rigotti

Massimiliano è ancora convinto di avere fatto la scelta giusta scegliendo la bella Vanessa a Uomini e Donne. Ha quindi rivelato i motivi che lo hanno spinto a non scegliere Eugenia Rigotti: “La relazione con lei sarebbe stata più serrata perché a volte in esterna capitava che lei dimostrava questo attaccamenti nei miei confronti, era più possessiva. Vanessa non lo è e questi sono gli anni più belli, è giusto avere i propri spazi”.

in foto: Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto

La convivenza tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto

A breve Massimiliano e Vanessa potrebbero andare a vivere insieme. Sebbene la loro storia sia cominciata da poco, i due avrebbero deciso di procedere con maggiore velocità per evitare di stare troppo tempo separati, vivendo in due città diverse: “Se seguitiamo a stare così bene, ad andare d’amore e d’accordo e la nostra storia continua a migliorare, allora di sicuro la convivenza non rovinerà le cose. Ci sono tante cose da fare insieme, impossibile bruciare le tappe. La convivenza è solo un modo per vederci con più facilità. Se abitassimo nella stessa città non ci penseremmo così presto”. Una storia che procede bene la loro e che, tra un anno, potrebbe condurli dritti tra i protagonisti del docu-reality di Canale5 campione di ascolti dell’estate.