Mario Ermito, attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, nega le indiscrezioni circolate a proposito della sua presunta omosessualità. L’attore, ex protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini, nella Casa aveva stretto un rapporto amichevole con il coinquilino Giacomo Urtis, al punto da chiedergli ospitalità una volta che entrambi avessero lasciato il reality. A quella richiesta erano seguiti una serie di pettegolezzi relativi al rapporto tra i due.

in foto: Mario Ermito

Mario Ermito smentisce il flirt con Giacomo Urtis

Ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso, Mario ha smentito il legame speciale con Giacomo che era e resterebbe un amico: “In Giacomo ho trovato un amico. Nella Casa abbiamo instaurato un bellissimo rapporto, era il mio compagno di marachelle. Tutto è nato dalla mia battuta sul fatto di non avere un tetto sopra la testa. Ho convissuto per sei mesi a Desio con la mia ex ragazza, a giugno sono partito per la Spagna per girare un film che uscirà quest’anno. Sono rimasto lì da agosto a ottobre. Quando sono tornato stavo cercando casa e mi hanno chiamato per il GF Vip. Quando sono uscito e mi hanno chiesto dove sarei andato a dormire ho risposto che sarei andato da Giacomo, ma per il semplice fatto che nella Casa abbiamo instaurato un ottimo rapporto d’amicizia. Ma Giacomo l’ho visto solo in studio, sono rimasto a dormire due notti da Alex, il mio agente, e il mercoledì sono partito per Brindisi”. Urtis, però, ha manifestato un certo fastidio per l’atteggiamento tenuto da Mario fuori dalla Casa: “Quando è uscito dalla Casa è sparito, non riesco a capire di che cosa si vergogni. Mi ha mandato cinque messaggi senza nemmeno salutarmi e mi chiede se ho visto cosa sta uscendo sul web. Come se avesse paura”.

Il gossip di Francesca Cipriani, Mario Ermito: “L’ho diffidata”

Mario ha inoltre commentato l’indiscrezione partita da Francesca Cipriani a proposito di una presunta notte d’amore con Giacomo. Era stata Francesca a raccontare in radio di averli “sentiti fare sesso”. “Parliamo della Cipriani. Stavo facendo un’intervista, mi ha strappato il telefono e ha iniziato a dire che noi abbiamo fatto fiki fiki. Ma sai com’è la Cipriani”, ha spiegato Urtis e Mario ha chiarito: “In famiglia ho due sorelle omosessuali e vengo da una famiglia fantastica. Se fossi stato omosessuale o bisessuale lo avrei detto tranquillamente. Se ho diffidato Francesca Cipriani? Sì”.