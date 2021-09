Marianna Mercurio, chi è la fidanzata di Francesco Merola Il figlio di Mario Merola ha ricordato il padre scomparso nel 2006 e, nel corso del lungo segmento che Mara Venier ha dedicato al grande re delle sceneggiate nella odierna puntata di Domenica In. Si è parlato anche della compagna di vita di Francesco, ovvero Marianna Mercurio. Scopriamo di più sull’attrice e compagna di Francesco Merola.

Nella puntata del 26 settembre 2021 di Domenica In c'è stato anche Francesco Merola tra gli ospiti. Il figlio di Mario Merola ha ricordato il padre scomparso nel 2006 e, nel corso del lungo segmento che Mara Venier ha dedicato al grande re delle sceneggiate, si è parlato anche della compagna di vita di Francesco, ovvero Marianna Mercurio. Scopriamo di più sull'attrice e compagna di Francesco Merola.

La carriera di Marianna Mercurio

Marianna Mercurio è un'attrice nata a Napoli il 12 settembre 1983. Si è formata presso il Teatro Totò e ha perfezionato i suoi studi, tra gli altri, con Michele Monetta, Enrico Bonavera, Carlo Cerciello, Angela Pagano e Antonio Sinagra. Al cinema e in tv è stata nel cast di "Io non mi arrendo" con Beppe Fiorello, nella prima stagione de "I Bastardi di Pizzofalcone", in "Perez." di E. De Angelis, in Gomorra – La Serie, in "Un posto al sole". A Teatro è stata nel cast di "C'era una volta…Scugnizzi", fortunato musical firmato Gino Landi e Claudio Mattone. È stata nel cast di "Masaniello – Il Musical" per la regia di Tato Russo e in "Dignità Autonome di Prostituzione" per la regia di Luciano Melchionna. È attualmente impegnata nella compagna stabile di Nello Mascia.

La storia con Francesco Merola

La storia con Francesco Merola va avanti da diversi anni, ma lo scorso settembre 2020 lei con un messaggio su Facebook aveva annunciato la fine della storia:

Amare non significa andare d’accordo…purtroppo io e Francesco abbiamo deciso di troncare per il bene di entrambi…so che non è necessario raccontare della propria vita privata ma per rispetto di chi ci ha seguito e sostenuto abbiamo trovato giusto il chiarimento ….ci siamo amati da morire e fino a qualche giorno fa ci abbiamo riprovato …pur amandoci non ci siamo incontrati su tutto e per non distruggere qualcosa di meraviglioso…abbiamo capito che per la pace era più giusto troncare …l’unico favore che chiedo alle tante persone che mi vogliono bene è di non chiedermi quando ci incontriamo o per telefono i motivi poiché ho già il dolore di mia madre da affrontare ogni giorno e se mi volete veramente bene parlatemi di cose che mi possano semplicemente distrarre …vi abbraccio tutti con immenso affetto davvero….grazie per chi ci ha sostenuto con tanto calore … …Marianna.

Ma adesso la pace è stata fatta, perché Francesco Merola ha parlato di lei a Domenica In. Marianna Mercurio, ospite a "Vieni da me", aveva parlato così di lui: "Non perché è il mio fidanzato, ma è tutto cuore. Mi fa anche ridere molto, mi fa stare serena. Per me è un uomo meraviglioso, ha il cuore del padre".