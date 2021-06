Si è tornato a parlare di Maria Zaffino, l'ex ballerina di Amici lontana dalla tv da qualche anno ma ancora dedita al mondo della danza, dopo che ha svelato su Instagram che diventerà nonna, a soli 43 anni. Ripercorriamo la sua storia, dagli inizi al successo ottenuto con il talent di Maria De Filippi, fino alla sua nuova vita.

Gli inizi e i programmi tv

Nata a Roma il 15 settembre 1977, incantata dalle prodezze di Heather Parisi e Lorella Cuccarini, Maria Zaffino inizia a ballare a soli 4 anni, quando va a frequentare un corso di danza classica cui la iscrive la mamma, alla quale è legatissima. Come racconta la sua bio ufficiale, il suo sogno è fare la ballerina classica teatrale, ma dopo la vittoria a Bravissima nel 1994, a 17 anni, si aprono per lei le porte della televisione. Si tratta di uno dei primi talent show della tv italiana, ideato da Valerio Merola. Segue il premio come “personaggio televisivo” nell’XI edizione del Trofeo Stefania Rotolo e lo sbarco nel corpo di ballo di Buona Domenica edizione 1994/95, con la conduzione di Gerry Scotti e Gabriella Carlucci. Mari Zaffino lavora con i primi ballerini Mia Molinari e Fabrizio Macinini. Danza anche in altri programmi: Re per una notte con Gigi Sabani, Anima Mia con Claudio Baglioni e Natalia Estrada, Sotto a chi tocca, ancora Buona Domenica 1998/99 e 1999/2000 e Un Disco per l'estate nel '99. Lascia il contenitore domenicale di Canale 5 nell'aprile 2000 dopo essere rimasta incinta della prima figlia Chiara.

La carriera ad Amici di Maria De Filippi

Dopo la maternità, nel 2001 lavora a I Ragazzi irresistibili con Rita Pavone, Little Tony, Maurizio Randelli e Adriano Pappalardo, e torna a Buona Domenica dove resta sino al 2004 (oltre a girare uno spot). A quel punto, viene notata da Maria De Filippi, che la chiama come professionista ad Amici, inizialmente ancora conosciuta come Saranno famosi (il programma cambia nome nel 2003). La Zaffino diventa aiutante di Maura Paparo e Garrison Rochelle e acquista una notevole popolarità, oltre che un ruolo sempre più importante nella trasmissione. Soprannominata "Angelo biondo", la ballerina si fa notare dal pubblico e anche oggi sul suo profilo Instagram pubblica spesso spezzoni tratti dai numeri di danza cui ha partecipato ad Amici. "Oggi è come se sentissi quell’ immenso calore da parte vostra anche fuori dalle telecamere grazie, non sarà mai abbastanza per voi che avete creduto e credete in ME…vi amo", ha scritto in un post ringraziando i suoi fan. "Quando gli allievi entravano a scuola per imparare. La loro determinazione, la loro semplicità, la loro voglia di spaccare per crescere ogni giorno di più…passi a due davvero difficili da eseguire nell’arco di pochissimi giorni…io all’epoca mamma di una bimba di 3 anni…e non potevo non provare emozione nello stare accanto a questi ragazzi così meravigliosamente umili e dolcissimi", racconta in un altro post, ricordando gli anni nel programma che le hanno regalato grandi soddisfazioni.

L'addio ad Amici per fare la mamma

Poi, dopo dieci anni, Maria decide di lasciare la trasmissione che le ha portato tanta fama, per dedicarsi al mestiere di mamma. Dopo una breve relazione con l'ex allievo di Amici Michele Maddaloni, conosce infatti l'amore della sua vita, Daniele, di cui rimane incinta: nasce la figlia Maya e lei e Daniele si sposano poi il 29 giugno 2019. "Non smetterò mai di ringraziarti per tutte l’emozioni belle che mi regali…..ti amo sopra ogni limite", dice di lui su Instagram. Pur allontanandosi dalla televisione, però, la Zaffino non smette di lavorare: oggi gestisce una scuola di danza a Roma, la M.C.M. Dance Academy.

Maria Zaffino sarà nonna

A dispetto della giovane età (festeggia 44 anni a settembre 2021), Maria Zaffino sta per diventare nonna. "37esima settimana, amore di mamma. Nonna ti aspetta a braccia aperte", ha scritto, pubblicando la foto della figlia ventenne Chiara con il pancione. La ragazza, felice accanto al compagno di nome Alessandro, ha seguito le orme della mamma e fa la ballerina.