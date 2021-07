Maria De Filippi: “Raffaella Carrà icona gay? Icona e basta” Maria De Filippi, in un’intervista rilasciata a Specchio – La stampa, è tornata con la mente all’incontro avuto con Raffaella Carrà. La conduttrice la ricorda come una donna “acuta, intelligente e sensibile”. Maria De Filippi, inoltre, ritiene che più che l’icona della comunità LGBTQ+ sia l’icona di tutti.

A cura di Daniela Seclì

Maria De Filippi ha ricordato Raffaella Carrà in un'intervista rilasciata a Specchio – La Stampa. La conduttrice di Uomini e Donne, C'è posta per te e Amici, ha avuto modo di conoscere la regina della televisione, morta lo scorso 5 luglio, quando la chiamò a partecipare a una puntata di "A raccontare comincia tu".

De Filippi ricorda l'incontro con Raffaella Carrà

Maria De Filippi ha ricordato come andò l'incontro con Raffaella Carrà avvenuto per via dell'intervista rilasciata al programma di Rai3 A raccontare comincia tu. La conduttrice ha ricordato la sua sincerità e lo stupore che talvolta trapelava dalla sua espressione:

"Quell’intervista è stata per me molto importante perché a volte ti fai un’idea di una persona attraverso la televisione e vedere che la realtà corrisponde al tuo pensiero, è importante. Mi pare di essere stata estremamente sincera con lei, penso di aver colto nel suo sguardo la stessa sincerità e un po’ di stupore, a volte, su alcune considerazioni che facevo. Era acuta, intelligente, sensibile, conduceva fingendo di non condurre, ristabilendo davanti alle telecamere quella che era la verità".

Raffaella Carrà madrina della causa arcobaleno

Raffaella Carrà è un'icona per la comunità LGBTQ+. Ha sempre sposato le sue cause e supportato la lotta per i diritti. Maria De Filippi, tuttavia, ha voluto fare una precisazione. Raffaella Carrà era considerata un'icona da tutti:

