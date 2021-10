Marco Liorni racconta l’aggressione alla figlia Emma: “Le hanno detto una cosa orrenda” Il conduttore, ospite di Oggi è un altro giorno, ha raccontato quello che è accaduto di recente alla figlia 17enne, Emma, che è stata aggredita per strada da un adulto. Un episodio in cui Liorni si è trovato coinvolto personalmente. La figlia di Liorni è stata vittima di catcalling: “Sono sceso di casa di corsa per raggiungerlo e dirgliene quattro ma per sua fortuna non sono riuscito a raggiungerlo”.

A cura di Andrea Parrella

A Oggi è un altro giorno, Marco Liorni è stato ospite di Serena Bortone. Il conduttore è stato protagonista di una lunga intervista in cui si è raccontato a fondo, toccando anche aspetti molto personali, riferiti al suo contesto familiare. Tra i temi trattati, quello che è accaduto di recente alla figlia 17enne, Emma è stata aggredita per strada da un adulto. Un episodio in cui Liorni si è trovato coinvolto personalmente. La figlia di Liorni è stata vittima di catcalling, come ha spiegato il conduttore:

“Un adulto per strada ha detto cose molto gravi a mia figlia, sono sceso di casa di corsa per raggiungerlo e dirgliene quattro ma per sua fortuna non sono riuscito a raggiungerlo. Le aveva detto una cosa orrenda”

"Un momento traumatico"

Un momento brutto, che Liorni fatica a definire qualcosa di diverso da un'aggressione: “Per lei è stato un momento traumatico, un’aggressione. Sì, un’aggressione è la parola che più si avvicina a quello che è stato. Non so se lo avrei denunciato però ecco, avrei voluto parlarci un momento”. Una situazione che Liorni, conduttore di Italia Sì e di Reazione a Catena, ha preferito non raccontare nei dettagli, rimanendo in superficie, ma mostrandosi decisamente scosso per quanto accaduto.

Marco Liorni e il matrimonio con Giovanna nel 2014

Emma è nata dal matrimonio tra Liorni e Giovanna, celebrato nel 2014. La moglie del conduttore non fa parte del mondo dello spettacolo e le nozze sono state celebrate in gran segreto a Las Vegas. Oltre alla figlia 17enne già citata, Liorni e la moglie hanno messo al mondo anche Viola, che oggi ha 10 anni. Il conduttore, che si ricorda anche per essere stato l'inviato del Grande Fratello nelle prime edizioni, era già diventato genitore in una relazione precedente, dalla quale era nato Niccolò, il più grande dei suoi figli, che oggi è uno studente universitario.