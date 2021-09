Marcello Sacchetta lascia Amici: “Spero di poter ritornare”

Alla vigilia della nuova edizione di Amici, Marcello Sacchetta annuncia ai suoi fan che non ci sarà: “È une decisione un po’ sofferta”. Il ballerino napoletano fa sapere di aver salutato il programma che lo gli ha dato l’occasione di farsi conoscere in tv. Da diversi anni era nel cast dei ballerini professionisti e non dimenticherà mai l’occasione data da MAria De Filippi, ma “crescendo ho sentito l’esigenza di affrontare il mio percorso da solo”.

Marcello Sacchetta è stato uno dei volti simbolo di Amici di Maria D Filippi negli ultimi anni. Il ballerino napoletano ha fatto un importante percorso professionale ed umano nel programma, dove è approdato per la prima volta 20 anni fa presentandosi ai casting come aspirante allievo, senza riuscire ad entrare. Tempo dopo Sacchetta è entrato direttamente nel cast dei professionisti e di recente è stato il volto del day time pomeridiano del programma. Oggi però si tratterebbe davvero di un addio, dovuto a nuovi progetti di vita in vista. "La carriera da ballerino credo sia finita…ho altri progetti", raccontava nel 2020, smentendo la sua partecipazione ad Amici Speciali. "Ma non smetterò mai di ballare, è impossibile".

Il ballerino ha pubblicato un annuncio ufficiale dal suo profilo Instagram indirizzando una lunga lettera ai suoi fa per comunicare che non sarà parte del cast della nuova edizione di Amici. Nessun rancore verso il programma che gli ha dato tanto, a Maria De Filippi è molto riconoscente, ma solo la consapevolezza di voler coltivare novi stimoli e ambizioni:

Devo dirvi una cosa…

Oggi è un giorno importante, è la vigilia dell’inizio di un programma televisivo che veramente cambierà la vita a chi è stato selezionato dopo lunghi casting, ma questo lo sapete già, e sapete che ha cambiato la vita anche a me, che non ho avuto il privilegio di farlo come concorrente ma certamente l’onore di farlo da professionista, da conduttore della striscia quotidiana per 6 anni, da supporter per i ragazzi, da fratello maggiore, da coreografo, da tecnico casting, insomma rivestendo tantissimi ruoli che mi hanno fatto crescere tantissimo.

Tutto questo grazie a Maria che ha creduto in me concedendomi l’opportunità di farmi conoscere dal suo grande e immenso pubblico dandomi un volto, un’identità ma soprattutto gli strumenti affinché diventassi quello che sono diventato oggi sia per il programma che per voi, spingendomi sempre di più accrescendo il mio bagaglio e competenze. Non smetterò mai di ringraziarla, semmai spero un giorno di renderla orgogliosa dopo questa mia scelta…

Quest’anno, dopo una mia decisione un po’ sofferta, non sarò ad Amici.

Non è un addio perché come succede in famiglia, quel posto lì mi fa sentire a casa e spero di poterci ritornare, ma crescendo ho sentito l’esigenza di affrontare il mio percorso da solo, per dimostrare a voi ma soprattutto a me stesso che sono diventato grande. Ho voglia di mettermi in gioco e cogliere nuove opportunità provando nuovi stimoli e nuove vibrazioni. Per ora dirvi cosa farò o meno non è importante. Lo era sottolineare che ogni volta che ci si imbatte in un cambiamento c’è un rischio e il rischio ha sempre fatto parte del mio carattere, della follia artistica che arde in me, della curiosità che ho di esplorare e affrontare nuove esperienze.

Vi ringrazio per questi anni passati insieme e spero di continuare a rendere orgogliosa la mia famiglia, la mia dolce metà e soprattutto voi.

Un enorme in bocca al lupo a tutti i futuri allievi, ai Prof, ai miei colleghi, ai coach, agli Autori, alla produzione e redazione, staff tecnico Witty tv e a te Maria che realizzi sogni. Immensamente grato Marci.