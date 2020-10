Il Governo chiederà al Parlamento una proroga per lo stato di emergenza contro il Covid-19. L'annunciato è arrivato ieri da parte del premier Giuseppe Conte durante una visita ufficiale a una scuola di San Felice al Cancello, nel casertano. Tra le attività di sensibilizzazione, anche la proposta di sensibilizzare gli italiani all'utilizzo dell'applicazione Immuni. Nel corso del precedente Consiglio dei Ministri si è parlato di una maratona televisiva, idea lanciata dal capodelegazione M5S, Alfonso Bonafede, per invitare gli italiani a scaricare l'applicazione.

Che cos'è l'app Immuni

Il 15 giugno in tutta Italia è iniziato il tracciamento nel nostro paese. Immuni è l'app di contact tracing per i contagi da Coronavirus in Italia. Progettata gratuitamente da Bending Spoons e scelta dalla ministra dell’Innovazione Paola Pisano insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, l'app Immuni serve a tracciare i casi di Covid-19 in Italia ed è disponibile per il download gratuito per iOS, Android e telefoni Huawei e Honor che utilizzano il sistema operativo di Google. L'applicazione Immuni è basata su un sistema di notifiche di esposizione messo in piedi da Apple e Google. Il sistema consente di notificare gli utenti di eventuali contatti ravvicinati con casi positivi di coronavirus.

La tutela della privacy

La tutela della privacy, argomento che ha tenuto banco per giorni e che tuttora è tra i principali fattori che blocca le persone a scaricare è utilizzare l'app, è in realtà garantite dal modello decentralizzato DP-3T. Le informazioni vengono agglomerate solo sui dispositivi degli individui. I server dell'applicazione Immuni non sono in grado quindi di identificare gli utenti, ma che sono soltanto gli utenti stessi a essere identificati attraverso una comune notifica push. L'app Immuni è stata scaricata da 6.6 milioni di utenti e presto funzionerà anche all'estero.