Mara Venier torna a Domenica In dopo una settimana di stop. Dopo lo stop alla trasmissione del 13 giugno, la conduttrice torna con la quarantesima e penultima puntata stagionale, in onda su Rai1 domenica 20 giugno. Tutto questo nonostante la conduttrice si trovi da due settimane in una condizione di convalescenza, dopo l'intervento ai denti andato male.

L'ultima volta che la conduttrice era andata in onda aveva spiegato di aver avuto una paralisi al viso a causa di un intervento sbagliato: "Sono stata operata due volte ai denti, volevo dirvelo. Ho fatto un lungo intervento da un dentista qui a Roma e nei giorni successivi non è andato niente bene, sono andata da Valentino Valentini che mi ha operato venerdì per cercare di risolvere un po' qualche problema. Io non so quanto tempo ci vorrà ma io voglio essere qua e voglio superare questo trauma psicologico che ho subito". Da lì, il lungo sfogo accompagnato dalla foto scattata nel letto di ospedale dove è stata operata d'urgenza.

Il ritorno di Domenica In il 20 giugno

Tuttavia, stando alle informazioni in nostro possesso, lo stop di Domenica In non era dovuto unicamente ai problemi di salute della conduttrice, ma anche alla partenza degli europei di calcio 2020. Il programma tornerà il 20 giugno, contribuendo anche alla volata per la partita Italia-Galles, che si giocherà lo stesso giorno alle 18.

Gli ospiti di Domenica In del 20 giugno

Il programma si aprirà con il consueto spazio informativo sui vaccini e il covid-19: ospiti il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Matteo Bassetti Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova e Maurizio Costanzo. Ci sarà poi Orietta Berti, in questi giorni in testa alle classifiche con il singolo ‘Mille’ realizzato insieme a Fedez e Achille Lauro. Nino Frassica interverrà insieme a Paola Minaccioni per presentare il film ‘School of Mafia" e poi ci sarà l'etoile Eleonora Abbagnato, che racconterà cinque storie di sportivi italiani in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo. Ospite di Domenica In anche Giulia Stabile, ballerina e vincitrice di ‘Amici 2021’, così come l’attore Salvatore Esposito, ‘Genny’ nella serie ‘Gomorra’. Ci saranno poi i Boomdabash che si esibiranno con la loro ultima hit dell’estate ‘Mohicani’, mentre Bruno Venturini canterà un classico della canzone napoletana