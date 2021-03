Mara Venier si commuove nella puntata del 14 marzo 2021 di Domenica In nel ricordo di Giovanni Gastel, il popolare fotografo 65enne morto di Covid, in soli pochi giorni. Nel ricordare il fotografo, suo grande amico, la conduttrice di "Domenica In" chiede a Pierpaolo Sileri, presente in studio, di velocizzare il più possibile la campagna vaccinale "perché non se ne può più, non si può più morire così, non si può più morire così". Anche Vittorio Sgarbi, in collegamento, ricorda l'amico scomparso: "Mara, hai detto cose giuste e belle. Aveva solo 65 anni, era un ragazzo. L'idea che sia morto di colpo è anche peggio. Purtroppo questo Covid prende con violenza in alcuni casi. Bisogna stare molto attenti, particolarmente prudenti".

Lo sfogo di Mara Venier

Mara Venier si lascia andare a uno sfogo ricordando l'amico Giovanni Gastel e poi saluta gli ospiti in studio, chiedendo a Pierpaolo Sileri di fare il più presto possibile a concludere le vaccinazioni. Anche Giovanna Botteri in studio ha ricordato che è fondamentale completare la vaccinazione di massa: "Bisogna fare presto".

Siamo tutti stremati e avviliti. Fate arrivare sti vaccini, vi do una mano pure io, faccio l'assistente dei dottori. Dobbiamo uscire da questa situazione, troppo dolore. questo dolore ci annienta. Io cerco di rassicurare chi ci guarda, ma è un anno che sto qua, senza pubblico con i miei ragazzi, tutti spaventati e impauriti. Non ne possiamo più, scusate lo sfogo ma è quello che penso gli italiani

La "Domenica In" di Mara Venier non si è mai fermata durante la pandemia, fatta eccezione per la consueta pausa estiva. Nell'ottica di cercare di informare e di dare sollievo agli italiani alla domenica, il programma ha proseguito bilanciando informazione e intrattenimento. Il suo sfogo è pertanto comprensibile che si sia lasciata andare con questa sincerità, senza nascondere le lacrime.