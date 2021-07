Mara Venier di nuovo in ospedale dopo l’operazione sbagliata: “Chissà come finirà” La conduttrice continua a patire gli effetti dell’intervento dentistico sbagliato al quale si era sottoposta lo scorso giugno. Mara Venier ha pubblicato un video sui social in cui lascia chiaramente intendere di essere tornata in ospedale, senza specificare se si tratti di un semplice controllo o di una nuova operazione.

Continuano i problemi di salute per Mara Venier, che da diverse settimane affronta i postumi di un'intervento ai denti andato nel peggiore dei modi, che le ha provocato grossi problemi alla mobilità del viso. La conduttrice, che solo alla fine di giugno è andata in vacanza dopo la chiusura di Domenica In, tiene come al solito aggiornati i suoi seguaci attraverso la sua pagina Instagram e negli ultimi minuti ha pubblicato una storia in cui documenta la sua ennesima visita in ospedale.

La conduttrice fa un video dall'ospedale

La conduttrice inquadra l'insegna del reparto di chirurgia maxillo-facciale, dove probabilmente dovrà sottoporsi a un'altra operazione per risolvere il problema patito nelle scorse settimane, che l'aveva costretta anche a una settimana di stop a Domenica In. "Siamo ancora qua – dice la conduttrice commentando il suo breve video pubblicato nelle storie su Instagram – Chissà come finirà".

L'operazione sbagliata a giugno

Mara Venier ci aveva tenuto personalmente a raccontare la sua disavventura medica, spiegando in diretta televisiva l'accaduto e specificando l'intenzione di procedere per le vie legali nei confronti del dentista che l'aveva inizialmente operata. Un report che aveva già fatto sui social l'8 giugno: "Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi…sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 …sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede )!!! Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto)che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno !!!! Ricoverata…sala operatoria ,anestesia totale ,un incubo…..!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto".

Dopo alcuni giorni di riposo, nonostante il ritorno in onda, aveva specificato: "Il problema però non è risolto. Parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora, spero di recuperarla presto, però voglio tornare a Domenica In e finire questa edizione".