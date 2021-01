Manuela Arcuri è pronta a pronunciare di nuovo il fatidico "sì". L'attrice ha rivelato al settimanale Diva e Donna di voler celebrare nuovamente il suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco. I due hanno deciso di sposarsi nel 2013 a Las Vegas, ma le nozze non sono mai state convalidate in Italia proprio per consentire ai due di poter coronare il loro sogno d'amore all'altare.

Il desiderio di sposarsi

L'attrice ha espresso il desiderio di voler indossare nuovamente l'abito bianco, affinché il matrimonio con l'uomo che si è rivelato essere l'amore della sua vita, nonché il padre di suo figlio Mattia riceva questa ulteriore riconoscimento, accompagnato dai consueti festeggiamenti:

Vorrei fare una grande festa in Italia, questa volta religiosa dato che siamo cattolici. Sarà nostro figlio Mattia a portarci le fedi. Pensavo di usare quelle in oro bianco che ci siamo scambiati a Las Vegas o di farle integrare con altre fedi, magari unendo dell’oro giallo, ci devo pensare.

I nuovi progetti tra famiglia e lavoro

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sono una coppia affiatata che non ama l'assedio delle telecamere e la conseguente divulgazione del proprio privato tra le pagine delle cronache rosa. L'attrice, infatti, dopo la nascita di suo figlio, che lo scorso anno ha spento sei candeline, ha preferito allontanarsi dal mondo dello spettacolo, accantonando per qualche tempo la recitazione e dedicandosi alla sua famiglia. Proprio di recente, infatti, era stata lei stessa a rivelare che il marito avrebbe desiderato un secondo figlioper allargare ancor di più la loro famiglia, ma questa richiesta non poteva essere soddisfatta nell'immediato perché la Arcuri desiderava poter riprendere in mano la sua attività da attrice: "Fra qualche mese inizierò a girare un film e subito dopo sarò sul set di una fiction. Un altro bambino mi imporrebbe ancora due anni di fermo e non me la sento" aveva dichiarato in un'intervista.