Manuela Arcuri a Giovanni Di Gianfrancesco: “Sbrigati a sposarmi, voglio un altro figlio” Ospite di Verissimo, Manuela Arcuri ha parlato della sua vita privata. Lei e il suo compagno Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati a Las Vegas. Il matrimonio, però, non è stato convalidato in Italia. L’attrice è in attesa di celebrare la cerimonia anche qui. Intanto stanno provando ad allargare la famiglia.

Manuela Arcuri è stata tra gli ospiti della puntata di Verissimo trasmessa sabato 16 ottobre. L'attrice ha confidato a Silvia Toffanin di essere entusiasta di poter tornare finalmente a lavoro: "Da un paio di anni volevo tornare a lavorare, poi con il Covid i progetti sono rimasti bloccati. E adesso sembra che si stia ripartendo. Il primo giorno sul set ero emozionata come sempre". Quindi ha parlato del film a cui ha preso parte: "I luoghi della speranza è un film a sfondo sociale che parla dell'oncologia. Io sono la sorella maggiore di una malata terminale. È stato un film premiato a Venezia con il leone di vetro. Sono felicissima". Nell'intervista ha parlato molto anche della sua vita privata e del rapporto con Giovanni Di Gianfrancesco. Ecco che cosa ha raccontato.

Il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri ha spiegato che nonostante i suoi genitori siano separati, le hanno trasmesso un profondo amore per la famiglia e le hanno fatto comprendere l'importanza di cercarsi nel momento del bisogno e restare sempre uniti: "Questo contraddistingue sia me che i miei fratelli". Da dieci anni è legata a Giovanni Di Gianfrancesco, che ha sposato a Las Vegas. Ora vorrebbe che il matrimonio venisse celebrato anche in Italia:

"Io e Giovanni abbiamo capito subito quali dovevano essere i nostri parametri di riferimento per far sì che la storia continuasse. Abbiamo molta fiducia l'uno nei confronti dell'altro. Ci lasciamo spazio, ma sempre con grande rispetto. Non esiste quella gelosia possessiva che è deleteria per un rapporto. Siamo di base amici e questo è il nostro segreto per andare avanti. Ci sono stati alti e bassi, momenti in cui ci sopportavamo un po' meno. Ma li abbiamo superati con intelligenza. Abbiamo capito che erano momenti transitori, di passaggio. Ed eccoci qua, più uniti di prima. Ci siamo sposati a Las Vegas. Lo abbiamo deciso due mesi prima. Volevamo passare una giornata unica tra di noi, lo abbiamo fatto con uno scenario pazzesco, fontane che esplodevano durante il matrimonio…tutto molto bello. Ora aspetto la proposta per sposarci anche in Italia. Giovanni sbrigati. Il matrimonio a Las Vegas è valido anche in Italia se lo si convalida. Basterebbe un timbro, ma non lo abbiamo ancora fatto. Io preferirei farlo anche in Italia. Anche se è come se fossimo già sposati".

Vorrebbe un altro figlio dal suo compagno

Infine, ha smentito di non volere un altro figlio. Al contrario, lei e il suo compagno starebbero provando ad allargare la famiglia: "Non è vero che non vorrei un altro figlio. Dopo Mattia ho pensato che uno fosse più che sufficiente perché impegnativo. Io mi sono dedicata anima e corpo a lui, ho lasciato il lavoro e lo rifarei. Oggi lo vorrei un altro figlio. Ci stiamo anche provando. Se non dovesse arrivare, stiamo pensando all'ipotesi dell'adozione. Mi piacerebbe regalare a chi non ha avuto la fortuna di averla, una bella famiglia. Ci stiamo informando. Per ora ci stiamo provando in modo spontaneo e naturale. Prima il matrimonio però (ride, ndr)". Infine, si è commossa, quando ha ricevuto un messaggio dal figlio Mattia che gli esprimeva tutto il suo amore: "È dolcissimo".