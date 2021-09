Manila Nazzaro e l’antipatia per Caterina Balivo svelata nel video di presentazione del GF Manila Nazzaro è pronta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip e senza troppo timore ha risposto ad alcune brevi domande che fungono da video di presentazione. La conduttrice tv ha rivelato, in maniera piuttosto inaspettata, di non voler incontrare nella casa un personaggio piuttosto noto della tv, ovvero Caterina Balivo. Ma ecco cosa è accaduto tra loro.

A cura di Ilaria Costabile

Il Grande Fratello Vip è ormai alle porte, non esistono più misteri, l'intero cast è stato svelato e i nuovi gieffini hanno iniziato già a presentarsi rispondendo a qualche domanda. Ed ecco che anche Manila Nazzaro non si è tirata indietro quando ha dovuto svelare qualche suo punto debole, risultando anche fin troppo diretta. Non è passata inosservata, infatti, la frecciata scagliata contro un'altra nota conduttrice televisiva, ovvero Caterina Balivo. A quanto pare, infatti, tra le due non corre buon sangue e l'ex Miss Italia non ha esitato ad esternare questa sua antipatia.

L'antipatia per Caterina Balivo

Una serie di domande veloci alle quali dare una risposta secca ed incisiva sono quelle a cui deve rispondere Manila Nazzaro, la quale con una certa convinzione ha rivelato i suoi punti deboli, ma anche quelli di forza, per poi dichiarare in maniera inaspettatamente diretta: "Chi non vorrei incontrare nella casa? Caterina Balivo. Eh beh..esistono antipatie e simpatie" . Una dichiarazione che lascia poco spazio a fraintendimenti, svelando un retroscena di cui non molti erano a conoscenza. A quanto pare, infatti, l'astio tra le due risale ai tempi di Miss Italia nel 1999, quando entrambe arrivarono in finale, ma a conquistare la vittoria fu proprio la Nazzaro.

Cosa è accaduto tra Manila Nazzaro e Caterina Balivo?

La tensione tra i due volti noti dello spettacolo era già stata resa nota in passato, ma quasi passando in sordina. Le due, infatti, avevano dichiarato in alcune interviste di non aver mai stretto un rapporto di amicizia. Al Corriere della Sera, l'ex conduttrice di Vieni da me, aveva infatti rivelato parlando della sua esperienza a Miss Italia e, di sponda, anche del rapporto con la vincitrice dell'epoca: "Se ci rimasi male per il terzo posto? Moltissimo, ho pianto per anni perché volevo vincere, ma la fascia andò a Manila Nazzaro che aveva i numeri per arrivare prima: alta un metro e 80, con degli occhi azzurri pazzeschi. Ma purtroppo ho un grande pregio, che poi è anche il mio peggior difetto: sono molto competitiva e questo significa che non ti godi mai nulla". Dal canto suo, poi, anche la compagna di Lorenzo Amoruso aveva in passato raccontato che pur condividendo la stessa esperienza non hanno mai avuto modo di legare:

Leggi anche Mary Falconieri del GF ha sposato Giuseppe Matteo Schiavello: foto e video delle nozze