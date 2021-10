Manila Nazzaro chiarisce con Raffaella Fico poi sbotta: “Tradimento? Ma di che stiamo parlando” Al Grande Fratello Vip, sembrava arrivato il momento di chiarire per Raffaella Fico e Manila Nazzaro. Poco dopo essersi confrontate, però, l’ex Miss Italia si è sfogata con Jo Squillo. Ha ribadito di trovare eccessiva la reazione della showgirl alla sua nomination: “Non l’ho fatto con il pensiero di un tradimento, ma di che stiamo parlando?”.

Al Grande Fratello Vip, Raffaella Fico è rimasta molto male perché Manila Nazzaro – che considerava sua amica – l'ha nominata. Dopo uno scontro, le due sono sembrate pronte ad avere un chiarimento. Tuttavia, l'ex Miss Italia, sfogandosi con Jo Squillo, ha continuato a rimarcare l'eccessiva reazione della showgirl.

Il chiarimento tra Raffaella Fico e Manila Nazzaro

Raffaella Fico ha ammesso di aver detto più di una volta che uscire dalla casa del Grande Fratello Vip non sarebbe un problema per lei: "Non è che mi metto a piangere come fa Davide, ho anche detto di essere già proiettata con la testa all'esterno, ma perché pensavo di uscire". Tuttavia ha ribadito di essere rimasta molto delusa dalla nomination di Manila Nazzaro:

"C'erano almeno 3 o 4 persone per le quali avresti avuto mille motivazioni. Se mi nominano Miriana o Nicola non me ne può fregare di meno, per me sono irrilevanti, è come se non ci fossero in questa casa".

L'ex Miss Italia, tuttavia, ha garantito che se fosse successo a lei, non avrebbe fatto tutto questo dramma, perché in fondo le nomination fanno parte del gioco. Poi, però, ha chiesto scusa: "L'ho fatto in base a una sensazione, sbagliando".

Manila Nazzaro si sfoga con Jo Squillo

Manila Nazzaro, poi, si è sfogata con Jo Squillo e per l'ennesima volta ha espresso le sue perplessità per la reazione di Raffaella Fico, che si è detta delusa e ha interpretato la nomination come se fosse stata un tradimento: