Man-lò Zhang fidanzata da 13 anni con Stefano Codegoni: “Ho dato consigli a Sophie per il GF Vip” Man-lò Zhang, concorrente del Grande Fratello nel 2006, è fidanzata da tredici anni con il padre di Sophie Codegoni. Si è raccontata in un’intervista.

A cura di Daniela Seclì

Stefano Codegoni, padre di Sophie, e Man-lò Zhang sono stati ospiti della puntata del GF Vip Party del 15 novembre. In molti ricorderanno la concorrente più amata del Grande Fratello 2006. Intervistata da Gaia Zorzi e Giulia Salemi ha raccontato, insieme al suo compagno, come è nata la loro storia d'amore. Ecco quali sono state le dichiarazioni della coppia.

Man-lò Zhang e Stefano Codegoni: come è nata la loro storia d'amore

Man-lò Zhang e Stefano Codegoni si sono conosciuti nel 2008. Man-lò abitava sopra il locale gestito dal padre di Sophie. L'uomo ha raccontato: "Non sapevo chi fosse, non l'avevo vista al GF. Una sera l'ho bloccata mentre entrava in casa e le ho chiesto se volesse venire a bere qualcosa da me, perché non era mai entrata al locale". All'epoca l'ex gieffina era pronta a stravolgere la sua vita, trasferendosi a Parigi, ma dopo avere conosciuto Stefano non l'ha più lasciato. Da allora sono passati 13 anni.

La partecipazione al GF nel 2006 e i consigli a Sophie Codegoni

Man-lò Zhang ha rivisto alcune immagini della sua partecipazione al Grande Fratello. Ha svelato di avere mantenuto un rapporto di amicizia con Francesca Cipriani, che all'epoca era con lei nella casa:

"Ormai è passata una generazione. Sono rimasta in contatto con Francesca Cipriani. Avevamo legato tantissimo, le dicevo sempre di non truccarsi perché senza trucco era ancora più semplice e bella. La sua simpatia non è mai cambiata".

Stefano Codegoni, allora, ha ironizzato sul fatto che sia la sua fidanzata che sua figlia hanno partecipato al Grande Fratello: "Statisticamente era più facile essere colpito da un fulmine. Mia figlia prende queste decisioni e me le comunica quando ha già deciso. Faccio un po' fatica, perché poi leggo i commenti e la prendo sul personale. Farei le stragi, ti dico la verità". E ha continuato:

"Il rapporto con Gianmaria? Sono dinamiche interne, non sto qui a fare il tifo perché stiano insieme o perché si trattino male e si nominino. Devono divertirsi, non faccio il tifo. Sono esperienze loro. Sophie copia da Soleil? Ne dubito, ha un carattere talmente forte. È un gioco a eliminazione. Secondo me si stanno studiando. Se la guarda è perché la studia, non copia nessuna".

Man-lò, infine, ha fatto sapere di avere dato dei consigli a Sophie: "Lei è molto sicura di sé. Un po' di consigli glieli ho dati, ma non tanti perché lei non ne vuole".