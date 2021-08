Malore sul set per William Petersen, l’attore di CSI trasportato in ospedale William Petersen ha avuto un malore. L’attore, noto per il ruolo di Gil Grissom nella serie CSI – Scena del crimine, si è sentito male mentre si trovava sul set dello spin-off CSI: Vegas. Ha chiesto al regista di potersi fermare, poi è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni di salute.

A cura di Daniela Seclì

William Petersen ha avuto un malore mentre si trovava sul set di uno degli spin-off di CSI – Scena del crimine. L'attore, che attualmente si trova a Los Angeles, è conosciuto per il ruolo di Gil Grissom interpretato nella popolare serie televisiva. A confermare la notizia al tabloid Tmz, è stato il portavoce del sessantottenne, che ha rassicurato circa le condizioni di salute di Petersen.

Il malore sul set di CSI – Vegas

Il portavoce di William Petersen ha fatto sapere al tabloid TMZ che l'attore stava lavorando quando ha avuto un malore. Lo scorso venerdì 20 agosto, Petersen si trovava a Los Angeles sul set di CSI – Vegas, uno degli spin-off della serie poliziesca CSI – Scena del crimine. Ad un certo punto, l'attore ha smesso di recitare e ha detto di sentirsi molto male. Ha chiesto al regista la possibilità di fermarsi per rifiatare e ovviamente, gli è stata subito concessa una pausa. Vedendolo in difficoltà, i presenti hanno reputato opportuno chiamare un'ambulanza, che è giunta sul posto e ha accompagnato William Petersen in ospedale.

Le condizioni di salute di William Petersen

Come sta ora William Petersen? L'attore si sarebbe ripreso. Secondo quanto sostiene il suo portavoce, l'ambulanza sarebbe stata chiamata solo per precauzione. L'attore avrebbe semplicemente avvertito la forte stanchezza causata da frenetici ritmi di lavoro. A People Magazine, l'ufficio stampa di Petersen ha fatto sapere:

"Il ricovero è stata una misura precauzionale. Il malore è stato causato dalla stanchezza dovuta a una tabella di marcia, per quanto riguarda le riprese, lunga e impegnativa".

Insomma, i fan possono tirare un sospiro di sollievo. Si apprende, infatti, che il volto di CSI – Scena del crimine sarebbe già stato dimesso dall'ospedale. Si sarebbe preso qualche giorno di pausa per potersi riprendere del tutto.