Malgioglio vestito da tulipano, è lui la sorpresa di Tale e Quale Show L’arrivo di Cristiano Malgioglio in giuria ha contribuito a dare a Tale e Quale Show una nuova freschezza. Anche la prima puntata del torneo è stata nel suo segno.

A cura di Andrea Parrella

Cristiano Malgioglio è ancora protagonista a Tale e Quale Show. Quando non lo fa parlando, è il personaggio della serata per come si veste. Nella prima puntata del torneo dei campioni di Tale e Quale show, Malgioglio ha sfoggiato una mise che definire stravagante è poco, sfoggiando un abito da tulipano che è stato oggetto di scherno per tutta la serata da parte di Giorgio Panariello e al centro del chiacchiericcio sui social per tutta la durata della prima serata di venerdì 19 novembre.

La svolta di Tale e Quale Show con Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio, che ha sostituito Vincenzo Salemme nella giuria di Tale e Quale Show nella stagione 2021 è certamente uno degli aspetti che hanno reso l'ultima edizione di Tale e Quale Show un momento di rinascita del programma. L'autore e volto televisivo ha dato alla trasmissione condotta da Conti un tocco in più che ha permesso di innescare dinamiche con vari concorrenti, da Alba Parietti a Biagio Izzo, oltre a quelle con Giorgio Panariello e gli altri componenti della giuria del programma.

Il torneo dei campioni di Tale e Quale Show su Rai 1

Al torneo di campioni di Tale e Quale Show parteciperanno i vincitori dell'edizione 2021 i Gemelli di Guidonia e i loro compagni di avventura Francesca Alotta; Deborah Johnson; Stefania Orlando; Ciro Priello; Pierpaolo Pretelli; Dennis Fantina. I concorrenti ripescati dalla scorsa edizione, invece, sono Barbara Cola; Pago; Carolina Rey e Virginio. A differenza delle precedenti edizioni, quest'anno il torneo si esaurirà in una sola puntata. Poi andrà in onda The Voice Senior con Antonella Clerici. Carlo Conti tornerà in televisione a gennaio per condurre quattro puntate di Tali e Quali. La formula sarà sempre quella del programma di Rai1, ma il cast sarà composto da concorrenti non famosi.