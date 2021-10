Malgioglio a Federica Nargi: “Chiuditi in doccia quando canti, se i vicini ti sentono ti denunciano” Nella terza puntata di Tale e Quale Show non sono mancati commenti piuttosto pungenti di Cristiano Malgioglio. Il giudice, infatti, ha criticato l’esibizione di Federica Nargi che ha vestito i panni di Jennifer Lopez, dicendole chiaramente che la musica non è la sua strada: “Quando canti chiuditi nella doccia” ha esclamato.

A cura di Ilaria Costabile

Una puntata scoppiettante quella di Tale e Quale Show dove non sono mancati anche dei momenti critici. I concorrenti cercano ogni volta di dare il meglio di sé, impegnandosi e studiando il più possibile, ma non sempre ricevono l'approvazione dei giudici e soprattutto uno di loro si è dimostrato piuttosto pungente, ovvero Cristiano Malgioglio. Tra le vittime della puntata c'è stata Federica Nargi.

La critica di Cristiano Malgioglio

La bellissima ex velina si è esibita portando in scena un personaggio non facile, ovvero Jennifer Lopez. Un'impresa affatto semplice per la modella che, però, come ha dichiarato anche nella clip di presentazione della performance ha fatto l'impossibile per provare a dare il meglio di sé. Dopo l'esibizione che l'ha vista anche muoversi in un balletto, sulle note della canzone Pa' Tì, brano del 2020 di JLo, i giudici hanno commentato quanto hanno visto. Se Loretta Goggi ha semplicemente detto che ha trovato Federica Nargi meno intonata della volta precedente, Cristiano Malgioglio è stato decisamente più duro. Ecco quanto ha detto rivolgendosi alla ex velina:

Jennifer Lopez ha tutti gli X Factor del mondo, è bravissima, io la adoro. Però tu potresti superarla solo in bellezza, te l'ho sempre detto, lo sai, sei fantastica, bellissima, molto sexy, ma quando canti chiuditi bene nella doccia, perché se ti sentono i vicini va a finire che ti denunciano.

La risposta di Federica Nargi

Federica Nargi ha incassato la critica del giudice che, seppur magra consolazione, non risparmia nessuno dei concorrenti e per ognuno di loro ha avuto da ridire, commentano le performance senza remore. La modella, però, ha cercato di sdrammatizzare e ha detto: "Lo farò, hai ragione" ridendo delle sue esibizioni che non sono piaciute come avrebbe sperato e ha aggiunto: "Io davvero ce l'ho messa tutta".