Harley Quinn è la prima serie animata prodotta dalla DC (disponibile su HBO Max) che ha per protagonista la ex fidanzata del Joker e che prova a fare intrattenimento animato per adulti. Ma non troppo: perché la produzione ha censurato una scena in cui Batman praticava del sesso orale con Catwoman. La DC ha escluso categoricamente di mostrare certe pratiche da parte dei supereroi, così una scena che avrebbe in qualche modo infranto un tabù, è stata bloccata prima della messa in onda. La scena incriminata era per la terza stagione. Ma perché sono è stata cancellata la scena? Motivi di opportunità, ovviamente. E di mercato: "Noi con i supereroi vendiamo i giocattoli, diventa difficile venderli se Batman fa certe cose". Tra i produttori della serie anche Kaley Cuoco, la star di Big Bang Theory.

Il racconto della scena censurata

Justin Halpern, uno dei co-creator di Harley Quinn, ha detto: “Nella terza stagione pronta a uscire c'era una scena in cui Batman praticava sesso orale a Catwoman, ma la DC si è imposta: "No! Gli eroi non fanno queste cose!"". E a quel punto la produzione ha spiegato loro il perché: "Noi vendiamo i giocattoli, diventa difficile farlo se Batman fa certe cose". La terza stagione di Harley Quinn è attesa entro la fine del 2021, la serie sta incontrando il favore del pubblico e della critica.

Harley Quinn, dove guardare la serie animata

Harley Quinn è una serie televisiva animata per adulti disponibile dal 2019 su HBO Max, la piattaforma di contenuti on demand di HBO. In Italia non è ancora disponibile. La serie ha per protagonista la supercriminale Harley Quinn ed è composta da due stagioni da 13 episodi ciascuna. La terza stagione è in fase di pre-produzione. Nella prima stagione, Harley Quinn viene catturata da Batman e sbattuta ad Arkham. Un anno dopo, Harley Quinn capisce che Joker, il suo amato, non verrà a liberarla, così cominncia la sua scalata per far parte della Legione del Destino, un gruppo di supercriminali sottovalutati.