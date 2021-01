Mercoledì 20 gennaio, Canale5 lascerà spazio alla seconda puntata di Made in Italy. La serie televisiva con Greta Ferro, Margherita Buy, Raoul Bova e Marco Bocci, terrà compagnia agli spettatori a partire dalle ore 21:20. Irene deciderà di dare una seconda possibilità a Luigi. Tuttavia, la cena per il fidanzamento sarà ricca di imprevisti. Ecco tutte le anticipazioni della prossima puntata di Made in Italy.

Anticipazioni seconda puntata del 20 gennaio

Irene e Monica hanno deciso di convivere, così Irene può risparmiarsi il clima pesante che c'è in famiglia. Le due ragazze hanno una vita sentimentale diametralmente opposta. Monica continua a passare da un ragazzo all'altro, Irene invece ha deciso di dare un'altra possibilità al suo rapporto con Luigi e fervono i preparativi per la festa di fidanzamento, che si terrà a casa Mastrangelo. Il giorno della festa di fidanzamento si rivela particolarmente intenso sotto il profilo lavorativo per Irene. Ha ricevuto, infatti, l'incarico di occuparsi del ritiro dei capi Missoni per uno shooting. In azienda conosce Ottavio e Rosita che le rilasciano un'intervista e la invitano a pranzo. Inoltre, sostituiscono i vestiti scelti per lo shooting. Monica, invece, deve occuparsi di Eleonora, l'ultima arrivata, e insegnarle il mestiere. Monica e Ludovica dovranno realizzare un servizio fotografico a Parco Sempione con i bambini.

Il cast di Made in Italy

Greta Ferro interpreta Irene Mastrangelo; Margherita Buy interpreta Rita Pasini; Fiammetta Cicogna interpreta Monica Massimello; Sergio Albelli interpreta Andrea Nava; Raoul Bova interpreta Giorgio Armani; Maurizio Lastrico interpreta Filippo Cerasi; Valentina Carnelutti interpreta Ludovica; Giuseppe Cederna interpreta Armando Frattini; Marco Bocci interpreta John Sassi; Andrea Bosca interpreta Davide Frangi; Anna Ferruzzo interpreta Giuseppina; Francesco Di Raimondo interpreta Diego; Saul Nanni interpreta Flavio; Gaetano Bruno interpreta Walter Albini; Ninni Bruschetta interpreta Pasquale; Erica Del Bianco interpreta Eleonora.