Madalina Ghenea riapre inaspettatamente il capitolo Nicolò Zaniolo, pubblicando sul suo profilo Instagram nuove dichiarazioni sul giocatore della Roma Under 21, con il quale ha smentito di avuto una frequentazione. La sua posizione resta la stessa: "Non siamo fidanzati", ma prima di mettere definitivamente a tacere il gossip che li ha visti coinvolti, la modella ci ha tenuto a spendere belle parole di affetto nei confronti di Zaniolo, che secondo la sua versione dei fatti avrebbe visto una sola volta e che nel frattempo aspetta un figlio dalla sua ex Sara Scaperrotta:

Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sano tutti. Così come lo ha scritto lui, lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati.

Madalina Ghenea smentisce il gossip con Zaniolo

Dopo essere stata travolta dal gossip, la modella e attrice rumena si è sfogata su Instagram negando ogni parola detta sul suo presunto flirt con il calciatore Nicolò Zaniolo. "In questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore", ha scritto in un post sul suo profilo Instagram, allegando un comunicato da parte dei suoi avvocati, nel quale chiarisce che con il giocatore non c'è alcuna relazione sentimentale in corso, che si sarebbero visti una sola volta e chiedendo di non essere coinvolta in bugie mediatiche.

La versione del calciatore non combacia

Eppure Nicolò Zaniolo, pochi giorni prima, aveva confermato la sua frequentazione con la modella (in un primo momento svelata da una sua Instagram Story), spiegando: "La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro". A conferma era intervenuta anche la madre, Francesca Costa, che in un'intervista a Radio Radio, aveva spiegato di non approvare la nuova frequentazione di Nicolò con la modella, più grande di lui di 12 anni.