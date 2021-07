Grave lutto per Simone Rugiati, chef televisivo famoso per tanti programmi da La prova del cuoco a Cuochi e fiamme, da Food Advisor a Pechino Express (dove fu un concorrente). Purtroppo è morto il padre Curzio Rugiati, personaggio noto a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. Secondo Today, l'uomo, 70 anni compiuti lo scorso 25 febbraio, risultava già ricoverato all'ospedale di Empoli, quando le sue condizioni sono peggiorate. Il figlio ha espresso il suo dolore sui social con una semplice immagine nera pubblicata su Instagram.

Chi era Curzio Rugiati, il padre dello chef Simone Rugiati

Spulciando nel profilo Instagram di Rugiati, spunta un recente scatto che lo immortala proprio con il padre Curzio e il cane: "Ritratto di famiglia con un Leo provato dalle mie attenzioni". Anche in occasione della Festa del papà del 19 marzo aveva dedicato un post al genitore: "Auguri a tutti i papà. Ma soprattutto al mio". Noto e stimatissimo a livello locale, Curzio Rugiati era stato stato insegnante di educazione fisica, allenatore e titolare di una palestra a Santa Croce sull'Arno, nonché tra i protagonisti del Carnevale della cittadina toscana. Oltre al figlio Simone, lascia la moglie Simonetta.

Il ricordo del sindaco Giulia Deidda

Le autorità locali hanno manifestato immediato cordoglio e da Santa Croce sull'Arno arriva un messaggio di condoglianze dal sindaco Giulia Deidda: "Oggi è venuto a mancare Curzio Rugiati, un concittadino conosciuto e amato, il leggendario "prof" di ginnastica che ha insegnato a tanti di noi e che lascia un ricordo vivissimo nella nostra comunità. Calciatore, dirigente sportivo, insegnante, allenatore, membro attivo del nostro carnevale, marito e padre orgoglioso. Tanti e diversi i ruoli nella vita di Curzio, ma sempre all'insegna della passione per lo sport e dell'amore per la famiglia e per Santa Croce. Un burbero dal cuore d'oro, dotato di una simpatia spontanea e di grande disponibilità verso i giovani, doti con cui ha saputo motivare e coinvolgere intere generazioni di studenti e atleti e con cui ha saputo collaborare attivamente a tanti eventi e iniziative del nostro paese. Una presenza viva e uno spirito sagace, tutto toscano, che ci mancheranno davvero molto. Oggi lo ricordiamo con dolore e ci stringiamo con profondo affetto a Simonetta e Simone. Non lo dimenticheremo".