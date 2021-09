Lutto al Grande Fratello Vip: “Abbiamo perso un amico” Sulle pagine è comparso in queste ore un messaggio di addio a Luca, un lavoratore al quale la produzione era evidentemente molto legata: “Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori.

A cura di Andrea Parrella

Grande Fratello a lutto. Con un annuncio sui social, la produzione del programma annuncia la scomparsa di un membro storico della troupe. Sulle pagine è infatti comparsa la foto di Luca, un lavoratore al quale la produzione era evidentemente molto legata. "Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori". Ad accompagnare il testo campeggia la foto del volto del lavoratore scomparso, ma non ci sono ulteriori dettagli oltre al suo nome, né si conosce l'età dell'uomo e le ragioni del decesso. Sull'immagine compare invece una semplice scritta di saluto all'uomo scomparso: "Ciao Luca".

Non a caso sono numerosi i messaggi dei fan e seguaci del programma che si chiedono, di pari passo al cordoglio espresso per la scomparsa dell'uomo, chi fosse esattamente la persona e quale ruolo avesse all'interno del gruppo di lavoro che si occupa della realizzazione del Grande Fratello Vip, realizzato negli studi televisivi di Cinecittà.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da sole due settimane. Quella condotta da Alfonso Signorini è, complessivamente, la diciassettesima edizione del reality show. Si tratta di un programma che per un lungo periodo di tempo richiede un lavoro quotidiano da parte della squadra occupata sul progetto ed è per questo logico che, ancor più di quanto accada per altre produzioni, si sviluppino legami di affetto tra le persone che lavorano alla trasmissione. Non è escluso che nella prossima puntata Alfonso Signorini possa dedicare un pensiero a Luca, il lavoratore scomparso in queste ore, alla cui famiglia sono in tanti ad inviare messaggi di vicinanza e cordoglio da quando è stata resa la notizia del suo decesso.