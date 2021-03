Lutto a L'Aria che Tira. In apertura della puntata del 15 marzo Myrta Merlino, conduttrice del programma di La7, ha voluto ricordare un componente storico del gruppo di lavoro, venuto a mancare nelle scorse ore. La presentatrice gli ha dedicato un breve discorso, ricordandolo come uno dei componenti storici del gruppo che ha collaborato alla nascita e alla progressiva crescita del progetto, diventato in questi ultimi dieci anni una colonna del palinsesto di La7. Con una certa commozione Merlino ha detto:

Prima di iniziare concedetemi un momento per un ricordo personale. Quando iniziammo questa trasmissione 10 anni fa eravamo un piccolo gruppo per una piccola trasmissione, avevamo tante speranze e poche certezze. Oggi devo dire, con orgoglio, che siamo un grande gruppo, questo programma è una certezza per tutti noi. Allora c'era Carlo D'Antonio, un direzione di produzione che è stato molto importante per tutti noi, una colonna, sapevamo di avere qualcuno in regia cui poterci sempre affidare. Una persona speciale, mite, preparata. Oggi Carlo non c'è più e per tutti noi è davvero un grande dolore. Voglio dirgli che lo ringraziamo con il cuore di esserci stato sempre e comunque in questi mesi difficili. Lo abbracciamo con tutto il cuore e lo ricorderemo per sempre.

Carlo D'Antonio lavorava a L'Aria Che Tira sin dal primo giorno di messa in onda del programma, come ha ricordato Merlino. Purtroppo in questi ultimi anni aveva avuto seri problemi di salute che lo avevano costretto ad allontanarsi dal progetto e non poterlo seguire più direttamente.

L'Aria Che Tira è giunto ormai al suo decimo anno di vita. Andato in onda per la prima volta dal 2011, da allora è diventato il programma cardine del mattino di La7, che accompagna gli spettatori fino al Tg delle 13,30. Va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.