L’ultimo sabato di luglio 2021 in tv: ecco chi ha vinto gli ascolti

Sabato 24 luglio 2021, ovvero l'ultimo sabato di luglio 2021 in tv. Nella serata di ieri c'è stato un testa a testa tra Rai1 e Canale 5. Il servizio pubblico ha mandato in onda la replica di The Voice Senior mentre Canale 5 ha messo in onda Benvenuti al Nord, secondo capitolo della fortunata saga cinematografica con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Sulle altre reti, le Olimpiadi di Tokyio su Rai2 e Jurassic Park su Italia1. Vediamo nel dettaglio tutte le proposte dei primi nove tasti del telecomando della televisione generalista.

Gli ascolti tv di sabato 24 luglio 2021

Su Rai1 la replica di The Voice Senior ha conquistato 1.812.000 spettatori pari al 13.8% di share ed è il primo programma più visto di ieri sera. Il secondo programma più visto è su Canale 5 Benvenuti al Nord: il film diretto da Luca Miniero con Alessandro Siani e Claudio Bisio si è lasciato preferire da 1.679.000 spettatori pari al 12% di share. Il terzo programma più visto è su Rete4: Una Vita si fa scegliere da 953.000 spettatori netti con il 6.7% di share. Grande classico su Italia1: Jurassic Park, capolavoro di Steven Spielberg con, tra gli altri, Jeff Goldblum e Sam Neill – che è stato visto da 832.000 spettatori netti per il 6.1% di share. Basso profilo per le Olimpiadi di Tokyo su Rai2: 782.000 spettatori e il 5.6% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Su Rai3 Opera senza Autore ha conquistato una media spettatori di 796.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Sul Nove Il Delitto di Garlasco ha conquistato 359.000 spettatori e il 2.5% di share. Su La7 Downton Abbey ha fatto registrare 285.000 spettatori netti con uno share del 2.4%. Su Tv8 Inferno di Cristallo –la cui regia è di Eric Summer e i protagonisti invece sono Claire Forlani che interpreta Brianna Bronson e Jamie Bamber nel ruolo di Tom Bronson – ha conquistato 276.000 spettatori con l’1.9%.