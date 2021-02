Un nuovo programma con una coppia inedita è pronto a partire. Lui è peggio di me, citando lo storico film del 1985 con Renato Pozzetto e Adriano Celentano, è il nuovo show in quattro puntate che vede condurre per la prima volta insieme gli attori Marco Giallini e Giorgio Panariello. Si tratta di un sit show che andrà in onda a partire da giovedì 4 febbraio su Rai3.

Che cos'è Lui è peggio di me

Lui è peggio di me è qualcosa di assolutamente inedito per la televisione italiana. Si compone di quattro appuntamenti, tutti in onda al giovedì alle ore 21.20 e alternerà vari ospiti, interviste, canzoni, gag e sketch con i due protagonisti sempre al centro. In fase di presentazione del progetto, Giorgio Panariello ha anticipato: "Io e Marco ci siamo incontrati ad una cena, poi l’ho invitato ad una diretta Facebook e ci siamo divertiti molto. L’idea di fare una cosa insieme non c’era ancora, forse c’era solo per il cinema. Io però avevo voglia di fare un programma televisivo, un pochino più piccolo rispetto ai miei precedenti. Poi ho saputo che anche lei voleva fare uno spettacolo. E lì ci è venuto in mente di metterci insieme, quasi di getto". E Marco Giallini: "Quello che fa Panariello lo vedo, altrimenti non sarei qui. Rido, mi ammazzo dalle risate. E questo succede con pochi. Diventarci amici è più difficile di quanto pensassi, ma questo mi piace. Mi vede come un matto del villaggio, anche se mi stima".

Gli ospiti della prima puntata di Lui è peggio di me

Le anticipazioni della prima puntata di "Lui è peggio di me" vede numerosi ospiti. Ecco quali: Filippo La Mantia, Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Paola Turci, Piero Dorfles e Marco Travaglio. Il programma è prodotto da Rai3 in collaborazione con Friends & Partners. Il programma è scritto da Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giovanna Salvatori, Massimo Martelli, Giorgio Cappozzo, Martino Clericetti, Flavio Nuccitelli. Il produttore esecutivo è Rita Russomanno. Alla regia Stefano Vicario e Fabrizio Guttuso Alaimo.