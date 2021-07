Luciana Littizzetto di nuovo in ospedale: “Sono ancora qua” Luciana Littizzetto si mostra sui social di nuovo su un letto di ospedale. Niente di preoccupante questa volta per la comica torinese, che è stata sottoposta all’ultimo degli interventi che le permetteranno di riprendersi del tutto dal brutto incidente avvenuto nell’inverno del 2019. La Littizzetto era caduta fratturandosi rotula e polso, finendo prima ingessata poi sotto i ferri per diverse volte. Ora la aspetta un fastidioso periodo di degenza, giusto in tempo prima di tornare sul bancone di Che tempo che fa il prossimo autunno.

A cura di Giulia Turco

Luciana Littizzetto in ospedale aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Nessun incidente questa volta per la comica torinese che è stata ricoverata per un intervento per rimuovere i ferri dalla rotula, in seguito alla rottura avvenuta a dicembre del 2019. Lo conferma Torino Today. L'intervento delle ultime ore era in programma ed era già stato annunciato dalla Littizzetto in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. "E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l'ambaradan del recupero. Ufffff", scrive la Littizzetto su Instagram a corredo di uno scatto che la mostra sul letto di ospedale, tutto sommato sorridente dopo l'intervento andato a buon fine.

L'incidente di Luciana Littizzetto

A dicembre del 2019 Luciana Littizzetto era apparsa sui social con gamba e braccio ingessati, facendo allarmare i fan. Nonostante non abbia mai perso il sorriso, la comica ha attraversato un periodo che l'ha messa a dura prova, in seguito ad un incidente che le è costata la rottura di polso e rotula. "Sono volata per strada", ha spiegato. Sono seguite due operazioni importanti, a distanza di qualche mese. Ad ottobre 2020 ha raccontato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: "Dovrò rioperarmi perché dopo che mi sono sbriciolata la rotula come un wafer, mi hanno messo dentro il ginocchio una specie di rete, tecnicamente si chiamano fili di Kirschner, e vanno tolti. Vediamo, forse durante le vacanze di Natale lo farò. Ma intanto ne siamo venuti a capo".

Quando torna Luciana Littizzetto in tv

Non sarà un'estate brillante quella di Luciana Littizzetto, costretta alla degenza in seguito a quello che si spera essere l'ultimo intervento per rimuovere i ferri alla rotula. La comica sta approfittando della pausa estiva di Che Tempo che fa, il talk show di Rai 3 condotto da Fabio Fazio, che ha chiuso con l'ultima puntata di stagione lo scorso 30 maggio. Il conduttore aveva annunciato ai suoi fan il ritorno in tv a settembre, così come ha confermato anche il direttore di rete Franco Di Mare: "Ci rivediamo in autunno, perché oggi il direttore mi ha confermato che la Rai ha intenzione di riproporre i programma", aveva annunciato Fazio, che ospiterà ancora una volta sul suo bancone l'immancabile ironia pungente di Luciana Littizzetto.