Torna per una seconda stagione il format di Sky Arte Luce Social Club dedicato all'intrattenimento culturale. Dal 5 marzo il programma sarà di nuovo in onda, condotto anche in questa edizione da Gianni Canova e Martina Riva: nel corso della prima stagione sono tanti i volti della cultura, del cinema e della televisione che hanno preso parte al programma cinematografico, teatrale, musicale e artistico contemporaneo, 120 in totale. Sono passati negli studi di Sky Sandro Veronesi, Ferzan Ozpetek, Pupi Avati, Vittorio Sgarbi. E ancora Tosca, Zerocalcare, Samuel, Rocco Papaleo, Vincenzo Salemme, Ema Stockholma, Massimo Popolizio, Fabrizio Gifuni, Edoardo Pesce, Motta, Sydney Sibilia, Daniele Luchetti, Caterina Guzzanti, Alessandro Preziosi, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Isabella Ragonese.

Cos'è Luce Social Club

Anche questa stagione si propone lo stesso intento della precedente, nel tentativo di parlare di cinema, musica e arte attraverso le storie, le biografie, i percorsi le tecniche e gli stili specifici che caratterizzano determinati artisti. Un approccio alla cultura, quello di Riva e Canova, che vuole essere in tutto e per tutto trasversale ed eterogeneo, puntando ad approfondire ed esplorare, attraverso lo strumento del piccolo schermo aspetti, dettagli e curiosità legate al processo creativo e all’espressione artistica, quest'ultima concepita in ogni suo tipo di manifestazione.

Gli ospiti della prima puntata

Nella puntata d'esordio della seconda edizione di Luce Social Club ci saranno in studio personaggi di provenienza artistica eterogenea. Ospiti della prima puntata del 5 marzo saranno l'attrice Asia Argento, così come il Direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia Alberto Barbera e ancora il drammaturgo, regista e attoreGiorgio Barberio Corsetti e il musicista Edoardo Bennato. Luce Social Club andrà in onda ogni venerdì sera dalle ore 20.00 sul canaleSky Arte(canali 120 e 400),disponibile on demand e in streaming su NOW TV.