Luca Morisi indagato per droga, Fedez attacca Matteo Salvini: “Pagliaccio, prestategli un naso” Fedez ha attaccato Matteo Salvini per il caso che ha colpito Luca Morisi, l’ex guru della comunicazione della Lega nonché inventore della famigerata “Bestia”, l’algoritmo per rastrellare voti e consensi puntando alla pancia degli italiani. Le parole di Fedez: “Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l’elastichino da prestare a Salvini, scrivetemi in privato”.

Fedez ha dato del pagliaccio a Matteo Salvini via Instagram. L'occasione è per un commento al caso mediatico che è scoppiato attorno alla figura di Luca Morisi, esponente di spicco della comunicazione leghista degli ultimi anni, creatore e sostenitore della cosiddetta "Bestia", l'algoritmo social con cui Matteo Salvini e i suoi hanno rastrellato voti e consensi. Il guru della Lega Nord è indagato a Verona per cessione di droga e aveva lasciato pochi giorni fa il suo incarico. Oggi Fedez stuzzica Matteo Salvini: "Amici circensi, prestategli un naso".

Il duro attacco di Fedez

Come commento al caso Morisi, Fedez ha deciso di puntare duro su Matteo Salvini attaccandolo e ricordando il suo atteggiamento sulle droghe in genere (indimenticabile quel "Lei spaccia?" al citofono):

Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l'elastichino da prestare a Salvini, scrivetemi in privato. Questa è la storia di un eroe contemporaneo. Un uomo che ha sacrificato la sua intera vita a contrastare la piaga sociale delle droghe. Un uomo che andava a citofonare a casa della gente dicendo ‘scusi lei spaccia' o che commentava la sentenza del caso Cucchi dicendo ‘la droga fa male'. Oggi – conclude il rapper – scopre di aver avuto al suo fianco un drogato, ma che magicamente non diventa un drogato, ma un amico da aiutare a rialzarsi. Sentite anche voi?

Il caso Morisi

"Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi", sono state queste le parole con cui Matteo Salvini ha commentato la notizia dell'apertura dell'indagine nei confronti di Luca Morisi. Il "guru" della Lega ha dichiarato: "Chiedo scusa a Salvini e alla Lega, è un momento molto doloroso della mia vita, rivela fragilità esistenziali irrisolte a cui ho la necessità di dedicare tutto il tempo possibile nel prossimo futuro".