Con un semplice tweet, Madame ha servito sul piatto d'argento la polemica della settimana, dopo aver lamentato sui social la troppa invadenza di alcuni fan per un selfie. La sua uscita divisiva, ha avuto se non altro il merito di alimentare un dibattito sull'annosa questione del rapporto tra i personaggi famosi e la gente comune, in altre parole il limite fino al quale può spingersi l'appassionato che incontra un vip per strada e il confine – ammesso che esista – oltre il quale non dovrebbe andare la disponibilità del personaggio famoso.

Polemica su Madame, il parere di Luca Argentero

Ad intervenire nel merito è stato anche Luca Argentero. L'attore, tra i volti di punta della fiction targata Rai, ha detto la sua rispondendo ad un post sui social in cui si parlava della questione, rivolgendosi direttamente a Madame rimproverandola bonariamente e dicendosi contrario rispetto alla sua posizione:

“Il selfie è il nuovo autografo, vanne fiera! Magari dopo averti incontrata si vanno ad ascoltare anche il disco…“.

La posizione di Argentero va in una direzione opposta a quella espressa dall'artista, che ha rimarcato una sorta di connessione tra il sostegno all'artista da parte del fan, banalmente tramite l'ascolto della sua musica, e il comportamento dell'artista stesso.

Madame e il no a un fan per il selfie

Madame, infatti – parlando evidentemente di qualcuno che l'aveva interrotta mentre mangiava chiedendole una foto – aveva scritto sui social : "Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo". Un tweet che in effetti è stato successivamente cancellato dall'artista e in questo momento non compare sul suo account Twitter, sia per effetto del generale fraintendimento delle sue parole, sia perché, rispondendo alle polemiche, è stata lei stessa a precisare che il selfie con il fan in questione c'è stato.