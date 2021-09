Luca Argentero e Cristina Marino vorrebbero avere un secondo figlio Luca Argentero e Cristina Marino non vedono l’ora di avere il secondo figlio. Nonostante non ci sia nessuna cicogna in arrivo, Cristina ha ammesso che le piacerebbe molto diventare mamma per la seconda volta. D’altronde la coppia, che ha celebrato le nozze ad inizio estate, non ha mai nascosto il desiderio di una famiglia numerosa: “Se fosse per Luca metteremmo al mondo una squadra di calcio”.

A cura di Giulia Turco

Luca Argentero e Cristina Marino sarebbero pronti ad avere un secondo figlio. Già genitori della piccola Nina Speranza nata nel 2020, la coppia di bellissimi del cinema ha celebrato le nozze ad inizio estate, quando la loro bimba aveva poco più di un anno. Vivono felici a Roma e non vedono l'ora di allargare la loro piccola famiglia, come ha rivelato Cristina Marino rispondendo su Instagram alla curiosità dei suoi fan. Nessuna cicogna in arrivo per il momento, i progetti di un secondo figlio sono rimandati al futuro, ma l'attrice non nega che l'idea di diventare mamma la renderebbe felice: "Mi piacerebbe molto".

Luca Argentero e Cristina Marino sono genitori di Nina Speranza

Nel frattempo i due sposi si godono l'amore per la piccola Nina Speranza, arrivata al mondo il 20 maggio 2020. La gravidanza era stata annunciata a Verissimo, così come l'esigenza di rimandare le nozze per via della piccola in arrivo. Nonostante Luca Argentero e Cristina Marino siano entrambi molto riservati e amino tenere privato tutto ciò che riguarda la loro famiglia, l'attrice aveva raccontato la preoccupazione di una gravidanza in tempi del Covid. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la piccola è stata accolta in una casa piena di amore. “Luca è un papà incredibile. Fa tutto quello che è necessario a Nina”, ha raccontato su Instagram Cristina.

Luca Argentero sogna una famiglia numerosa

Il progetto di allargare la famiglia d'altronde potrebbe concretizzarsi presto, considerando che entrambi hanno ammesso di sognare una famiglia numerosa. Al settimanale Gente nei mesi della sua prima gravidanza, Cristina Marino aveva ammesso: "Mi piacerebbe avere tre figli. Sono giovane e ho tutto il tempo". Anche l'attore vorrebbe più di un figlio: "Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico".