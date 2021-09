Luana Ravegnini torna in tv dopo dieci anni con il format Check Up Luana Ravegnini torna dopo dieci anni d’assenza in televisione. La conduttrice sarà al timone di un programma su Rai2, in onda il sabato mattina, si tratta di Check Up. In un’intervista ha raccontato i motivi che la portarono ad abbandonare il piccolo schermo e si è detta entusiasta di questa nuova avventura che sta per iniziare.

A cura di Ilaria Costabile

Luana Ravegnini ritorna su Rai2 con un programma, Check Up, dedicato alla salute in onda il sabato mattina, a partire dal 25 settembre alle ore 11:15. La conduttrice, assente da dieci anni dal piccolo schermo, in un'intervista rilasciata a DiPiù Tv ha raccontato i motivi della sua scelta che l'ha portata lontano dalla conduzione, per poi parlare di questa nuova avventura alla quale non ha voluto rinunciare.

Un nuovo inizio in Rai

Una nuova opportunità che riapre le porte del piccolo schermo ad una delle conduttrici più note della Rai, Luana Ravegnini, che ritorna ad occuparsi di temi a lei particolarmente cari, come appunto la salute e il benessere, con un nuovo format "Check Up", che sarà registrato negli studi televisivi di Napoli e nel quale si parlerà di prevenzione, di cure e interverranno esperti nel settore. Un ritorno inaspettato, ma fortemente voluto e condiviso anche in famiglia: "Renato è felicissimo per questo mio ritorno in tv: dice che da quando mi hanno proposto questo programma ho una nuova luce negli occhi".

La scelta di lasciare la tv

L'ultima volta in cui Luana Ravegnini è comparsa in tv risale al 2011 quando ha condotto il programma Due Passi in Italia, in seguito al quale, poi, ha deciso che qualcosa nella sua vita doveva cambiare. Come raccontato nell'intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, infatti, decise di trasferirsi a Londra, seguendo il marito Renato Della Valle che aveva ricevuto un'offerta di lavoro prestigiosa in Inghilterra. La conduttrice, quindi, ha scelto la famiglia, decidendo anche di stare accanto a sua figlia, Adele Maria, che all'epoca del trasferimento aveva solamente otto anni. Non è mai stata più convinta della scelta fatta, come racconta sulle pagine della rivista: "Oggi sono felice della mia scelta: ho una famiglia ancora bella e unita e una figlia che ho potuto crescere e godermi al massimo".